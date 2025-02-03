Kia отзывает в РФ популярный кроссовер из-за риска возгорания

Компания Kia объявила отзыв трех моделей в России – Sportage, Carnival и Quoris

Автомобили корейского бренда Kia попали под массовый отзыв в России. В один день 31 января появились сообщения об отзыве сразу трех моделей: кроссоверов Sportage, минивэнов Carnival и седанов Quoris.

Наиболее масштабный отзыв коснулся компакт-кроссоверов Sportage, которые в РФ довольно популярны. Под отзывную кампанию попал 29 141 автомобиль, выпущенный в период с 2014 по 2016 годы. Причина: «электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке».

Kia Sportage

У бизнес-седанов проблема в другом: возможная неисправность системы стабилизации. Устранять эту вероятную проблему придется владельцами 729 седанов Quoris (KH), реализованных с 2015 по 2018 год.

Третья кампания, по минивэнам Carnival KA4, проданным в 2021-2022 годах, посвящена отваливающемуся молдингу крыши ввиду ненадежной фиксации деталей между бортиком крыши и крепежными зажимами.

Списки VIN-номеров машин, попавших под отзыв, публикует Росстандарт. Напомним Kia ушла из России, но сохранила фирменное техническое обслуживание своих автомобилей. А в январе 2024 года появились сообщения о том, что российские дилеры марки вновь начали предлагать модели Kia с заводской гарантией.

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Источник: Автопоток