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Kia отзывает в РФ популярный кроссовер из-за риска возгорания

Компания Kia объявила отзыв трех моделей в России – Sportage, Carnival и Quoris

Автомобили корейского бренда Kia попали под массовый отзыв в России. В один день 31 января появились сообщения об отзыве сразу трех моделей: кроссоверов Sportage, минивэнов Carnival и седанов Quoris.

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Наиболее масштабный отзыв коснулся компакт-кроссоверов Sportage, которые в РФ довольно популярны. Под отзывную кампанию попал 29 141 автомобиль, выпущенный в период с 2014 по 2016 годы. Причина: «электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке».

Kia Sportage
Kia Sportage

У бизнес-седанов проблема в другом: возможная неисправность системы стабилизации. Устранять эту вероятную проблему придется владельцами 729 седанов Quoris (KH), реализованных с 2015 по 2018 год.

Третья кампания, по минивэнам Carnival KA4, проданным в 2021-2022 годах, посвящена отваливающемуся молдингу крыши ввиду ненадежной фиксации деталей между бортиком крыши и крепежными зажимами.

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Списки VIN-номеров машин, попавших под отзыв, публикует Росстандарт. Напомним Kia ушла из России, но сохранила фирменное техническое обслуживание своих автомобилей. А в январе 2024 года появились сообщения о том, что российские дилеры марки вновь начали предлагать модели Kia с заводской гарантией.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 365
03.02.2025 
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-28