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А что там внутри: показали интерьер новой Lada Iskra

АВТОВАЗ раскрыл дизайн и функциональные особенности салона Lada Iskra

АВТОВАЗ представил интерьер новой Lada Iskra, разработанный с учетом потребностей молодых покупателей.

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Салон машины довольно просторный, а объем багажного отделения составляет 500 л у седана и 480 л у универсала.

Интерьер Искры выполнен в фирменной эстетике бренда, с продуманной эргономикой и удобными элементами. Панель приборов оснащена стильными ромбовидными воздуховодами, есть вместительные ниши для мелочей, а материалы отделки визуально привлекательны и обладают износостойкостью.

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Сиденье водителя с анатомическим профилем, оптимизированная посадка и широкий диапазон регулировок рулевого колеса (по наклону и вылету) позволяют настроить пространство под человека любой комплекции. Управление мультимедиа и кнопки расположены так, чтобы обеспечить комфортное пользование.

В автомобиле обеспечен высокий акустический комфорт благодаря высокой жесткости кузова на кручение и улучшенной шумоизоляции, включая багажное отделение. Кузов выполнен из высокопрочных сталей, модель оснащена системой ЭРА-ГЛОНАСС, подушками безопасности, а также передними ремнями с механизмом предварительного натяжения и ограничения усилия. Есть электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъеме.

Lada Iskra оснащена системой безопасной парковки и камерой заднего вида. Все стекла в машине атермальные, с тонировкой 25%, для топовых комплектаций предусмотрена более глубокая тонировка задней полусферы.

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Информация о технических характеристиках, ценах и комплектациях будет раскрыта позже.

Ранее стало известно, что Lada Iskra в топовом исполнении получит мультимедийную систему с сервисами Яндекса, противотуманные фары с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники, теплые опции и т. д.

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Источник, фото: АВТОВАЗ

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Алексеева Елена
Количество просмотров 40
28.02.2025 
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