Эти опции получат топовые Lada Iskra
АВТОВАЗ раскрыл информацию об оснащении топовой Lada Iskra
Новый автомобиль Lada Iskra в максимальной комплектации получит мультимедийную систему с сервисами Яндекса, противотуманные фары с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники, теплые опции и прочее.
Новинка будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль оснастят тремя силовыми агрегатами: базовым 1.6 мощностью 90 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой МКП; объемом 1,6 литра мощностью 106 л. с. с 6-ступенчатой МКП или АКП.
В версии Cross автомобиль получит три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистему.
Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.
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Источник: ТАСС
Фото:АВТОВАЗ
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29.01.2025
Фото:АВТОВАЗ
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