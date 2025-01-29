Эти опции получат топовые Lada Iskra

АВТОВАЗ раскрыл информацию об оснащении топовой Lada Iskra

Новый автомобиль Lada Iskra в максимальной комплектации получит мультимедийную систему с сервисами Яндекса, противотуманные фары с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники, теплые опции и прочее.

Новинка будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль оснастят тремя силовыми агрегатами: базовым 1.6 мощностью 90 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой МКП; объемом 1,6 литра мощностью 106 л. с. с 6-ступенчатой МКП или АКП.

В версии Cross автомобиль получит три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистему.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

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Источник: ТАСС