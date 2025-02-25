Отечественный концерн начнет выпуск новой модели в четырех цветах кузова

Lada Iskra SW Cross показали на фото: серийный выпуск начнется уже в I квартале

Новую модель отечественного автомобиля Lada Iskra SW Cross в ярком малиновом цвете выставили в здании АВТОВАЗа. В Сети появились снимки новинки, их обнародовали авторы Telegram-канала «Автосалон Купи-Ладу Тольятти».

«Яркая Lada Iskra SW Cross притаилась в холле высотки АВТОВАЗа», – сопровождается пост с фотографиями.

Серийное производство Lada Iskra SW Cross стартует уже в первом квартале 2025 года. Под капотом автомобиля установлен двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В списке оснащения заявлены: три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.

Будущие покупатели Lada Iskra смогут выбрать серый, коричневый, малиновый или белый цвета кузова новинки. Отмечается, что цена будет стартовать от 1,2 млн рублей. В линейке АВТОВАЗА модель Lada Iskra займет место выше уровня Lada Granta, и при этом ниже, чем вместительная Lada Vesta.

Lada Iskra

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Источник: t.me/kupiladu