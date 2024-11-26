Универсал Лада Искра – рассказываем, каким будет Lada Iskra SW Cross

Кадаков: Универсалы Iskra и Vesta будут конкурировать, но их разведут по цене

В Сети появились снимки предсерийного кросс-универсала Lada Iskra SW Cross. Приподнятый универсал из перспективного семейства Искра сфотографировали на конвейере АВТОВАЗа.

Судя по изображениям, автомобиль полностью собран – велика вероятность того, что товарные машины, за исключением некоторых мелких деталей, будут выглядеть именно так. Максим Кадаков прокомментировал фотографии в своем Телеграм-канале.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В общем и целом машина не изменилась с тех пор, как я ее впервые увидел 2,5 года назад. Хотя некоторые внутренности поменялись – по мере локализации платформы Renault CMF-B. Концепция кросс-универсала прежняя: пластиковый обвес, увеличенный клиренс, более крупные колеса (по сравнению с седаном).

Силовые агрегаты – в точности как у седана. База – 1.6 (90 л.с.) + 5-ступенчатая коробка. В серединке – 1.6 (106 л.с.) + 6-ступенчатая механика. Наверху – 1.6 (106 л.с.) + вариатор WLY. Не уверен, что интерьер – в окончательном виде. Возможно, будут некоторые изменения.

Будет ли Искра SW Cross отбирать покупателей у Весты SW Cross? Отчасти – да. Хотя их постараются развести по цене. До начала производства еще несколько месяцев, а до начала продаж – почти полгода.

Напомним, в модельном ряду Lada новое семейство Iskra займет место между Грантой и Вестой. В основе седанов, универсалов и кросс-универсалов Iskra лежит французская платформа Renault CMF-B-LM, в 2022-2023 годах прошедшая адаптацию под компоненты от новых поставщиков.

Планируемая гамма оттенков кузова на начальном этапе будет состоять из четырех цветов – белого, серого, коричневого и красного. Предсерийную партию выпустят в конце 2024 года, а серийная сборка стартует весной 2025-го. В октябре АВТОВАЗ отправил партию машин на Дмитровский полигон для сертификации, а в ноябре один из прототипов заметили на ходовых испытаниях.

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Источник: Lada Iskra / Лада Искра, Максим Кадаков