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Lada Iskra едет на полигон для сертификации (фото дня)

Автовоз с седанами и универсалами Lada Iskra в камуфляже был замечен на МКАДе

Фотографии сделал Алексей Шилов, подписчик Телеграм-канала Максима Кадакова. Автовоз, груженый автомобилями Lada Iskra в камуфляже, направлялся на Дмитровский автополигон для сертификации, вероятно, совсем скоро мы увидим и товарные версии Искры.

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На фото седан, универсал и универсал-кросс.

Напомним, что Lada Iskra по своим габаритам, оснащению и ценовому диапазону займет промежуточное место между Granta и Vesta.

Модель разработана на адаптированной платформе Renault CMF-B-LS, а в серию должна пойти в январе 2025 года.

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Для Искры подготовлены следующие моторы: 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП и такой же мотор в связке с вариатором.

Тестовая сборка назначена до конца этого года, рассказал ранее вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 38
30.10.2024
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