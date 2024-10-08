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АВТОВАЗ сообщил, когда начнется сборка модели Искра

Предсерийная партия седанов Lada Iskra запланирована к выпуску в конце 2024 года

На АВТОВАЗе дали официальное подтверждение информации о том, что сборка седанов Lada Iskra начнется в конце 2024 года. Правда, пока речь только о предсерийной партии – выпуск таких машин, на которых отрабатываются все технологические нюансы, является обычной практикой при запуске производства новой модели.

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«Начнем выпуск этой модели с невысокой скоростью для гарантирования качества, потом постепенно будем разгоняться. Это, кстати, касается и опций. Тестовая сборка назначена до конца этого года», — сообщил вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Lada Iskra на ПМЭФ-2024

Напомним, Lada Iskra построена на адаптированной платформе Renault-Nissan CMF-B-LS и получит три силовых агрегата на выбор: 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП и такой же мотор плюс китайский вариатор WLY, который уже применяют для Весты.

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В семействе планируются седан, универсал и кросс-универсал. Для Искры будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета кузова. По габаритам, месту в модельном ряду и ценовой вилке модель разместится между нынешними Грантой и Вестой.

Источник: Российская газета

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 24
08.10.2024
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