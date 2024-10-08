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Lada Iskra будет бестселлером — названа предварительная цена модели

На АВТОВАЗе рассказали, когда начнется серийный выпуск спортивной Lada Iskra

Отечественный производитель АВТОВАЗ планирует выпускать спортивные версии Lada Iskra. Такими планами на будущее поделился вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин.

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«Спортивные версии Iskra рассматривали, но пока отложили на будущее. Вообще, на базе этой модели есть желание выпустить что-то нишевое. Iskra будет новым бестселлером, в этом нет никаких сомнений. Что касается цены, то она будет между Granta и Vesta», – уточнил топ-менеджер.

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Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Презентовал новинку глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Lada Iskra планируется в кузове седан, универсал и Cross-универсал. Новая модель получит три разных силовых агрегата: базовый двигатель объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКП, мотор объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой МКП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Lada Iskra
Lada Iskra

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2
08.10.2024
Фото:
«За рулем»
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