АВТОВАЗ готовится к производству на платформе Renault

Завод ищет поставщиков оборудования для новых цехов.

Материалы по теме Новые Lada Granta и 4х4 на платформе Renault: появились российские поставщики

На Волжском автозаводе начались процессы по подготовке производства машин на платформе Renault-Nissan. Платформа назыается CMF-B-LS, то есть это версия модульной платформы CMF для автомобилей класса B, причем в упрощенном варианте (LS — «low specifications»). Платформа является эволюцией нынешней B0 и, в частности, позволяет установку современных электронных компонентов.

Под производство таких автомобилей АВТОВАЗ уже подбирает производителей компонентов, одной из первых стала компания «Рулевые системы». Теперь же стало известно, что автогигант ищет поставщиков оборудования для новых цехов, а именно — трансформаторной подстанции, пишет Лада.Онлайн, опираясь на информацию с сайта госзакупок. В качестве задачи для поставщиков указано «производство автомобилей на платформе CMF-B-LS».

Концепт Lada 4x4 Vision, 2018 год

По предварительным данным, в 2022 году должны дебютировать новые поколения Lada Granta и Lada 4x4, построенные на платформе CMF-B-LS. Сейчас инженеры АВТОВАЗа изучают автомобили на архитектуре CMF-B — на территории завода находятся новые хэтчбеки Renault Clio.

Еще одним возможным носителем платформы Renault, помимо Granta и 4x4, может стать и новое поколение Lada Largus.

Фото: АВТОВАЗ