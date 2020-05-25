Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — журнал За рулем

Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем

Модель может стать преемником Лады Ларгус, с более современными двигателями и дизайном.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

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Компания Dacia разрабатывает новый внедорожный универсал, который получит 7-местный салон и современный дизайн. Возможно, через какое-то время в России так и появится новое поколение Лады Ларгус, построенное на платформе CMF-B альянса RenaultNissan.

Оснащаться автомобиль будет теми же двигателями, которые устанавливаются на модели Logan и Sandero третьего поколения. Это литровый бензиновый турбомотор и двигатель объемом 1,3 литра, также оснащенный турбиной. Как пишет издание L`Argus, не исключено появление в линейке силовых агрегатов и 1,5-литрового дизеля, а также гибридной силовой установки на базе 1,6-литрового мотора.

Новинка может появиться в продаже в Европе уже в 2021 году по цене около 14 тысяч евро (более 1 млн рублей).

Российская версия универсала на базе Рено, продающаяся под брендом Лада, должна в скором времени обновиться, получив новый дизайн и доработанный салон. Опытная партия универсалов Ларгус уже проходит испытания.

Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем

Модель может стать преемником Лады Ларгус, с более современными двигателями и дизайном.

Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126006Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126008Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126009Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126010Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126007Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем

Фото: L`Argus

Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем

Модель может стать преемником Лады Ларгус, с более современными двигателями и дизайном.

Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126007Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126006Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126008Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126009Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем — фото 1126010Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем
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Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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