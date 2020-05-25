Модель может стать преемником Лады Ларгус, с более современными двигателями и дизайном.

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Компания Dacia разрабатывает новый внедорожный универсал, который получит 7-местный салон и современный дизайн. Возможно, через какое-то время в России так и появится новое поколение Лады Ларгус, построенное на платформе CMF-B альянса Renault—Nissan.

Оснащаться автомобиль будет теми же двигателями, которые устанавливаются на модели Logan и Sandero третьего поколения. Это литровый бензиновый турбомотор и двигатель объемом 1,3 литра, также оснащенный турбиной. Как пишет издание L`Argus, не исключено появление в линейке силовых агрегатов и 1,5-литрового дизеля, а также гибридной силовой установки на базе 1,6-литрового мотора.

Новинка может появиться в продаже в Европе уже в 2021 году по цене около 14 тысяч евро (более 1 млн рублей).

Российская версия универсала на базе Рено, продающаяся под брендом Лада, должна в скором времени обновиться, получив новый дизайн и доработанный салон. Опытная партия универсалов Ларгус уже проходит испытания.

Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем Модель может стать преемником Лады Ларгус, с более современными двигателями и дизайном. Renault готовит новый Largus — с литровым двигателем

Подробнее об обновлении Ларгуса вы можете узнать здесь.

Фото: L`Argus