Обновленная Lada Largus: панель от Дастера, ключ как у Весты

Запуск должен состояться осенью. Но из-за пандемии — сами понимаете...

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Стали известны новые технические подробности проекта Lada Largus FL, то есть обновленной версии универсала. Речь идет о некоторых конструктивных нюансах, касающихся как экстерьера, так и интерьера автомобиля. В частности, передняя панель салона Lada Largus FL будет с небольшими изменениями унаследована от Renault Duster. Кроме того, Largus FL будет комплектоваться выкидным ключем зажигания, как модели Vesta и XRAY.

Напомним, ранее сообщалось, что и обивки дверей обновленному Ларгусу должны достаться от Renault Duster, а кресла переднего ряда, подлокотник и руль — от Lada XRAY Cross. Кнопки стеклоподъемников заднего ряда будут перенесены с центрального тоннеля на двери, а оснащение дорогих версий пополнится мультимедийным комплексом, камерой заднего вида, парктроником и обогревом всех сидений.

Теперь же стало известно, что кнопки подогрева передних сидений будут менять интенсивность подсветки в зависимости от выбранного температурного режима, одного из трех возможных, сообщает паблик социальной сети ВКонтакте «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на собственные источники. По кузову тоже есть функциональные изменения: форсунки омывателя лобового стекла перекочуют с капота на новую накладку-жабо, установленную в проеме стеклоочистителей, а антенна укоротится и получит иную форму.

По последней имеющейся информации, запуск серийного производства Largus FL должен состояться осенью, однако в связи с пандемией коронавируса этот срок может быть сдвинут. В нынешнем виде (на фото) Ларгус выпускается на АВТОВАЗе с 2012 года, претерпев ряд изменений, самое крупное из которых — смена двигателей с Renault на ВАЗ.

Ранее в апреле в объективы фотошпионов попала фара Lada Largus FL , по форме сильно напоминающая те, что имеют производящиеся на АВТОВАЗе автомобили Datsun me-DO и on-DO.

Фото: Lada