Datsun on-DO 2020: полный список обновлений

Рестайлинг оказался скромным. Но он есть!

В январе Datsun представил рестайлинговый седан on-DO.

Изменения — точечные, причем все позаимствованы у Гранты и хэтчбека mi-DO. Фактически изменилась только внешность — да и то минимально.

Затраты на модернизацию невелики, потому цены выросли лишь на 6000 рублей. Так что Datsun остается самой доступной «иномаркой» на российском рынке. В свете нынешней экономической ситуации — достойный титул.

Наружные зеркала с указателями поворотов позаимствованы у новой Гранты.

Головные фары теперь линзованные, как у хэтчбека mi-DO. Появилась функция задержки отключения головного освещения на 40 с. Замена лампочки — муторное дело: без сноровки может уйти полчаса. Кстати, в мануале у седана по-прежнему числятся рефлекторные фары.

Как и прежде, on-DO снабжают 1,6‑литровыми моторами: 106‑сильным 16‑клапанником либо 87‑сильным 8‑клапанником. С первым сочетается исключительно пятиступенчатая механика. А со вторым за доплату в 50 000 рублей предлагают четырехступенчатый автомат: у нас на тесте побывала именно такая версия за 686 000 рублей. Неплохой вариант за эти деньги. Управляемость не лучшая и сзади тесновато, но мотор тянет, коробка переключает, климат-контроль греет и остужает. Подвеска — всеядная, берет даже жуткие с виду ямы.

Дизайн салона выполнен по грантовским мотивам. Но на Гранте цветного сенсорного экрана нет даже за доплату. После рестайлинга аудиосистема научилась работать при выключенном зажигании. Еще бы USB-разъем «выловили» из глубин бардачка! У трип-компьютера появился зуммер: о нештатной ситуации предупреждает тревожный сигнал.

Новое салонное зеркало дает более широкий угол обзора.

Современные прямоугольные подрулевые переключатели теперь доступны начиная с базовой версии Access.

Рукоятка ручника теперь целиком закована в пластик и выглядит опрятнее.



Гранта дешевле: 455 900 рублей в базе против 506 000 за Datsun. Но в on-DO изначально есть передние электростеклоподъемники, регулировка и обогрев боковых зеркал, обогрев передних сидений и усилитель руля. Добавишь всё это в Ладу, и цены фактически ­сравняются.

Конечно, рестайлинг оказался более чем скромным. Самое время Датсуну вспомнить про обещанный кроссовер!

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