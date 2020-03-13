Сегодня, в 16:00 Datsun on-DO 2020: полный список обновлений Рестайлинг оказался скромным. Но он есть!
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В январе Datsun представил
рестайлинговый седан on-DO.
Изменения — точечные, причем все позаимствованы у Гранты и хэтчбека mi-DO. Фактически изменилась только внешность — да и то минимально.
Затраты на модернизацию невелики, потому цены выросли лишь на 6000 рублей. Так что Datsun остается самой доступной «иномаркой» на российском рынке. В свете нынешней экономической ситуации — достойный титул.
Наружные зеркала с указателями поворотов позаимствованы у новой Гранты.
Наружные зеркала с указателями поворотов позаимствованы у новой Гранты.
Головные фары теперь линзованные, как у хэтчбека mi-DO. Появилась функция задержки отключения головного освещения на 40 с. Замена лампочки — муторное дело: без сноровки может уйти полчаса. Кстати, в мануале у седана по-прежнему числятся рефлекторные фары.
Головные фары теперь линзованные, как у хэтчбека mi-DO. Появилась функция задержки отключения головного освещения на 40 с. Замена лампочки — муторное дело: без сноровки может уйти полчаса. Кстати, в мануале у седана по-прежнему числятся рефлекторные фары.
Как и прежде, on-DO снабжают 1,6‑литровыми моторами: 106‑сильным 16‑клапанником либо 87‑сильным 8‑клапанником. С первым сочетается исключительно пятиступенчатая механика. А со вторым за доплату в 50 000 рублей предлагают четырехступенчатый автомат:
у нас на тесте побывала именно такая версия за 686 000 рублей. Неплохой вариант за эти деньги. Управляемость не лучшая и сзади тесновато, но мотор тянет, коробка переключает, климат-контроль греет и остужает. Подвеска — всеядная, берет даже жуткие с виду ямы. Дизайн салона выполнен по грантовским мотивам. Но на Гранте цветного сенсорного экрана нет даже за доплату. После рестайлинга аудиосистема научилась работать при выключенном зажигании. Еще бы USB-разъем «выловили» из глубин бардачка! У трип-компьютера появился зуммер: о нештатной ситуации предупреждает тревожный сигнал.
Дизайн салона выполнен по грантовским мотивам. Но на Гранте цветного сенсорного экрана нет даже за доплату. После рестайлинга аудиосистема научилась работать при выключенном зажигании. Еще бы USB-разъем «выловили» из глубин бардачка! У трип-компьютера появился зуммер: о нештатной ситуации предупреждает тревожный сигнал.
Новое салонное зеркало дает более широкий угол обзора.
Новое салонное зеркало дает более широкий угол обзора.
Современные прямоугольные подрулевые переключатели теперь доступны начиная с базовой версии Access.
Современные прямоугольные подрулевые переключатели теперь доступны начиная с базовой версии Access.
Рукоятка ручника теперь целиком закована в пластик и выглядит опрятнее.
Рукоятка ручника теперь целиком закована в пластик и выглядит опрятнее.
Гранта дешевле: 455 900 рублей в базе против 506 000 за Datsun. Но в on-DO изначально есть передние электростеклоподъемники, регулировка и обогрев боковых зеркал, обогрев передних сидений и усилитель руля. Добавишь всё это в Ладу, и цены фактически сравняются.
Конечно, рестайлинг оказался более чем скромным. Самое время Датсуну вспомнить про обещанный кроссовер!
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