Обновленный Datsun on-DO: все изменения

Стоимость японского седана 2020 года выпуска на базе Лады Гранты теперь начинается от 506 тыс. рублей.

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В России начались продажи обновленной версии седана Datsun on-DO. Обновления, в основном, коснулись внешности автомобиля.

Модель получила передний бампер более современного дизайна, а также обтекатели зеркал заднего вида с интегрированными светодиодными поворотниками. Следует отметить, что новые обтекатели, согласно заявлению автопроизводителя, перенаправляют воздушные потоки так, что кузов автомобиля возле них меньше пачкается, а в салон проникает меньше аэродинамических шумов. И бамперы, и обтекатели зеркал теперь окрашиваются в цвет кузова даже в базовой комплектации. Основной цвет обрели и молдинги дверей, но начиная с комплектации Trust II.

Седан также получил новые фары с линзованной оптикой, которые ярче светят и лучше освещают дорогу, новое салонное зеркало заднего вида большей площади и эргономичную рукоятку рычага стояночного тормоза, механизм которого также обновился.

Кроме того, в салоне появился переработанный блок управления «климатом» с новым расположением рукояток, которые теперь вращаются легче, а о состоянии автомобиля водителя информирует зуммер. Появилась и еще одна приятная функция — 40-секундная задержка выключения фар, которые теперь будут освещать дорогу идущему домой водителю и пассажирам.

Изменилось и оснащение седана Datsun on-DO. Так, в комплектациях Dream I и Dream II автомобиль оснащается передними креслами с более развитой боковой поддержкой, регулировкой по высоте и встроенными боковыми подушками безопасности. Прежде эти сиденья устанавливались на топовые версии. Также в комплектациях Dream I и Dream II появилась подсветка бардачка.

При покупке автомобиля клиенты могут выбирать любой из трех предлагаемых вариантов отделки салона и трех вариантов колесных дисков. Палитра цветов окраски кузова пополнилась новыми темно-серым и оранжевым.

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Фото: Datsun