Опубликованы первые фото Lada Largus FL

В объектив фотошпионов на сей раз попала фара обновленного универсала, а также прояснились некоторые детали по интерьеру.

Материалы по теме Обновление Lada Largus — первые машины собраны

В Сети «засветились» первые шпионские снимки обновленного Lada Largus FL. Несколько дней назад была опубликована фотография фрагмента переднего сиденья, а теперь появилось и первое изображение головной оптики. Напомним, опытную партию обновленных универсалов начали собирать в Тольятти еще в конце января 2020 года.

Тогда стало известно, что у Ларгуса поменялись передние крылья, капот, бамперы, решетка и зеркала заднего вида. Сейчас есть уточнения: по материалам паблика For Friends & Для Друзей, опубликовавшего фото, боковые зеркала будут от Lada Vesta. А вот предположение о том, что в начальных комплектациях Largus FL получит фары от Renault Logan без светодиодных полос, а в дорогих версиях «будет линзованная оптика», могут оказаться неточными.

На фото представлен, очевидно, тот самый вариант для топ-версии. По форме такая фара должна совпадать с «недорогой», ибо фары всех версий должны вписываться в контуры обновленных капота и крыла. Но фара на снимке по форме никак не похожа на ту, что используется на Logan, так что куда более вероятно, что у Lada Largus FL будет не заимствованная, а собственная светотехника.

Планируются обновления и по интерьеру: по данным указанного источника, слегка изменится панель приборов, дверные карты перекочуют с Renault Duster, а передние сиденья, подлокотник и рулевое колесо будут позаимствованы у Lada X-ray Cross. Кнопки задних стеклоподъемников переместятся с центрального тоннеля на двери. В дорогих версиях появится мультимедийный комплекс, камера заднего вида, парктроники, обогрев всех сидений.

Largus FL станет последней моделью Lada (не считая линейки внедорожников), получившей обновление в стиле X-face. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией запуск серийного производства обновленного Ларгуса может быть отсрочен. И реальные автомобили, подобные тем, что изображены на нашем титульном рендере, появятся куда позже, чем в начале осени, как было запланировано.

Тем не менее в первой половине марта 2020 года на АВТОВАЗе начали собирать даже обновленную кросс-версию — Lada Largus Cross.

Фото: For Friends & Для Друзей, Константин Васильев/«За рулем»