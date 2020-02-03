АВТОВАЗ обновляет универсал Lada Largus и выпустил пробную партию автомобилей, которые будут направлены на непродолжительные испытания.

Материалы по теме Универсал Lada Largus получил новую версию

С конвейера АВТОВАЗа в Тольятти сошли три обновленных Ларгуса: пассажирские универсалы и фургон, которые будут испытываться на дорогах общего пользования, после чего их направят на краш-тесты. Представители АВТОВАЗа сообщение об этом опровергают.

Обновленный Largus отличается дизайном передней части, которая, как и Granta, а также Vesta, получила Х-образный стиль, пишет РГ. В результате изменились и передние крылья автомобиля, и капот. Кроме того, обновились задний бампер модели и боковые зеркала заднего вида. Силуэт автомобиля при этом не изменился, так как в конструкцию Ларгуса не были внесены значительные изменения — нет и Х-образного рельефа боковых панелей.

Значительные изменения произошли в салоне универсала: новая центральная консоль как у Renault Duster, модернизированная обшивка дверей с кнопками стеклоподъемников, иные центральный тоннель и подлокотник, как у модели XRAY Cross. Согласно слухам, изменились и панель приборов, климатическая установка, а также рулевое колесо и мультимедийная система — все как у XRAY. Уровень комплектаций должен стать богаче.

В остальном универсал не изменился. Он оснащается прежними двигателями и коробками передач. Получит ли обновленный Largus автомат — неизвестно.

Премьера модели Lada Largus с индексом FL (фейслифт) состоится на Московском автосалоне в конце лета 2020 года, а производство автомобилей стартует, скорее всего, осенью. Ожидать обновленный универсал в продаже следует, вероятно, в начале 2021 года.

Напомним, что сегодня Lada Largus выпускается в нескольких версиях, включая внедорожную и оснащенную ГБО, цена которых составляет от 615 900 до 962 900 рублей.

Для Ларгуса выпускается немало интересных аксессуаров. Например, дополнительный багажник, крепящийся на задние двери.

Фото: АВТОВАЗ