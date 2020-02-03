Обновление Lada Largus — первые машины собраны — журнал За рулем

Обновление Lada Largus — первые машины собраны

АВТОВАЗ обновляет универсал Lada Largus и выпустил пробную партию автомобилей, которые будут направлены на непродолжительные испытания.

Lada Largus
Lada Largus

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Универсал Lada Largus получил новую версию

С конвейера АВТОВАЗа в Тольятти сошли три обновленных Ларгуса: пассажирские универсалы и фургон, которые будут испытываться на дорогах общего пользования, после чего их направят на краш-тесты. Представители АВТОВАЗа сообщение об этом опровергают.

Обновленный Largus отличается дизайном передней части, которая, как и Granta, а также Vesta, получила Х-образный стиль, пишет РГ. В результате изменились и передние крылья автомобиля, и капот. Кроме того, обновились задний бампер модели и боковые зеркала заднего вида. Силуэт автомобиля при этом не изменился, так как в конструкцию Ларгуса не были внесены значительные изменения — нет и Х-образного рельефа боковых панелей.

Значительные изменения произошли в салоне универсала: новая центральная консоль как у Renault Duster, модернизированная обшивка дверей с кнопками стеклоподъемников, иные центральный тоннель и подлокотник, как у модели XRAY Cross. Согласно слухам, изменились и панель приборов, климатическая установка, а также рулевое колесо и мультимедийная система — все как у XRAY. Уровень комплектаций должен стать богаче.

В остальном универсал не изменился. Он оснащается прежними двигателями и коробками передач. Получит ли обновленный Largus автомат — неизвестно.

Премьера модели Lada Largus с индексом FL (фейслифт) состоится на Московском автосалоне в конце лета 2020 года, а производство автомобилей стартует, скорее всего, осенью. Ожидать обновленный универсал в продаже следует, вероятно, в начале 2021 года.

Напомним, что сегодня Lada Largus выпускается в нескольких версиях, включая внедорожную и оснащенную ГБО, цена которых составляет от 615 900 до 962 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (8)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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