Ладе Ларгусу сделали второй багажник-рюкзак

Дополнительные секции крепятся на задние двери и открываются вместе с ними.

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Умельцы из компании Dop-Shop придумали, как увеличить багажный отсек и без того вместительного для своих размеров универсала Lada Largus. Они спроектировали две дополнительные секции, которые вешаются на задние двери.

Благодаря тому, что дополнительный багажник сделан из армированного стеклопластика, его вес составляет 40 кг, а грузоподъемность — 100 кг. Материал может окрашиваться в цвет кузова автомобиля.

Shuttle Box — так разработчики назвали свое изделие — не вредит петлям основных дверей, так как крепится на задние стойки кузова, и имеет дополнительные задние фонари того же дизайна, что и штатные, а также дополнительный стоп-сигнал и место для крепления знака, оборудованное подсветкой, как того требуют правила.

Полезный объем дополнительного бокса составляет 800 литров, имеются полки. Высота конструкции составляет 820 мм, ширина достигает 420 мм, а глубина равна 650 мм.

Как сообщает разработчик Shuttle Box, конструкция в скором времени получит сертификат, которого вполне достаточно для использования бокса — внесения вПТС не требуются.

Стоимость Shuttle Box составляет 55,5 тыс. рублей, а его окраска в цвет автомобиля обойдется в дополнительные 13 тыс. рублей.

Lada Largus признан лучшим автомобилем для путешествий среди бюджетных машин.

Фото: Dop-Shop