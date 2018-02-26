Сегодня, в 8:59 Ладе Ларгусу сделали второй багажник-рюкзак Дополнительные секции крепятся на задние двери и открываются вместе с ними.
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Умельцы из компании Dop-Shop придумали, как увеличить багажный отсек и без того вместительного для своих размеров универсала Lada Largus . Они спроектировали две дополнительные секции, которые вешаются на задние двери. Благодаря тому, что дополнительный багажник сделан из армированного стеклопластика, его вес составляет 40 кг, а грузоподъемность — 100 кг. Материал может окрашиваться в цвет кузова автомобиля. Shuttle Box — так разработчики назвали свое изделие — не вредит петлям основных дверей, так как крепится на задние стойки кузова, и имеет дополнительные задние фонари того же дизайна, что и штатные, а также дополнительный стоп-сигнал и место для крепления знака, оборудованное подсветкой, как того требуют правила. Полезный объем дополнительного бокса составляет 800 литров, имеются полки. Высота конструкции составляет 820 мм, ширина достигает 420 мм, а глубина равна 650 мм. Как сообщает разработчик Shuttle Box, конструкция в скором времени получит сертификат, которого вполне достаточно для использования бокса — внесения вПТС не требуются. Стоимость Shuttle Box составляет 55,5 тыс. рублей, а его окраска в цвет автомобиля обойдется в дополнительные 13 тыс. рублей. Фото: Dop-Shop
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