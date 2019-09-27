Лучшие семейные автомобили для путешествий. Бюджетный выбор «За рулем»

Не все автомобили подходят для путешествий: у одного слишком тесный салон, у другого — багажник, а зачастую — и то, и другое. Кроме того, большинство просторных машин очень дороги. Если ограничиться миллионом, то и выбор сузится до пяти легковушек (внедорожники УАЗ в список не входят — слишком уж они прожорливы и неуклюжи на асфальте). Мы, конечно, берем сейчас только новые машины.

1. Lada Largus/Largus Cross

Largus представляет собой универсал, созданный на основе прошлого поколения Renault Logan. По сравнению с прародителем у него заметно более просторный салон — сказывается удлиненная колесная база и более высокая крыша. Пятерым путешественникам тесно не покажется. Даже семерым — ведь выпускаются и версии с третьим рядом сидений.

Первое время Ларгусы оснащали реношными моторами, но потом их заменили на вазовские 1,6-литровые агрегаты с 8 и 16 клапанами.

Кроме того, волжане предлагают версию Cross — с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по периметру кузова. Такая машина обойдется в 780 900 рублей. По нынешним временам — шикарное предложение.

2. Lada Vesta SW/SW Cross

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Маркетологи до недавних пор называли Россию страной седанов — недаром популярные Hyundai Solaris, Kia Rio и VW Polo с другими кузовами даже не предлагаются. А вот Lada решила рискнуть, представив в этом сегменте грузопассажирскую версию Весты (от 602 010 рублей), и не прогадала — на нее приходится около 40% от общих продаж модели!

Салон Лады весьма просторен (по меркам сегмента, конечно) — на втором ряду достаточно места даже рослым пассажирам. К услугам задних седоков — обогрев сидений и USB-разъем для подзарядки гаджетов, которые больше ни один из фигурирующих в этой подборке автомобилей предложить не сможет.

Багажник, может, и не чемпионский по объему (480 л), но очень функционален: в нем предусмотрен органайзер с лотками и сетками, а также крючки, позволяющие фиксировать поклажу. Кстати, Весту тоже можно приобрести в версии Cross — c увеличенным клиренсом и защитным обвесом по периметру кузова. В отличие от Ларгуса, помимо механики предлагается и роботизированная коробка АМТ. Ее можно получить только с 1,8-литровым мотором. Версия 1.6 доступна только с механикой.

3. Lifan Myway

Это единственный автомобиль в обзоре, который изначально предлагается с 7-местным салоном (объем багажника 295–2188 л). Но третий ряд в нем рассчитан разве что на дошколят — для взрослых он будет тесноват. Зато Lifan щеголяет более современным дизайном и щедрой комплектацией: есть и обогрев руля, и кондиционер, и мультимедийка с сенсорным экраном. Цена базовой машины — 899 900 рублей.

Возможности выбора двигателя нет — только 1,8-литровый 125-сильный атмосферник, который предлагается в связке с механикой или автоматом. Это хорошо. Плохо, что машины идут исключительно с задним приводом, который не очень подходит для зимней эксплуатации.

4. Renault Dokker

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Автомобиль подкупает функциональностью — полочек и ящичков в салоне не сосчитать.

Когда-то сегмент «каблучков» в России был достаточно широк, сейчас же он сузился до предела. Самая доступная модель в этом классе — Renault Dokker (от 904 990 рублей), который французы поставляют к нам из Марокко.Очень просторен второй ряд, а удобство посадки на него и вовсе превосходно — благодаря сдвижным боковым дверям. Жаль только, стекла на них не открываются — детишкам такое вряд ли понравится. Объем багажника варьируется от 800 литров до почти трех кубометров. Мини-фургон!

Базовым двигателем для Доккера служит бензиновый 1,6-литровый восьмиклапанник отдачей всего лишь в 82 л.с. Динамика с ним так себе — особенно с полной загрузкой. Чуть бодрее едет версия с 90-сильным полуторалитровым дизелем. Вот только цена на такой Dokker уже превышает миллион рублей — от 1 079 990 рублей.

5. Skoda Rapid

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Как и Весту, Rapid (от 670 000 рублей) можно назвать переростком В-сегмента. По сравнению с одноплатформенным VW Polo у Шкоды увеличен размер колесной базы, что позволило чехам добиться отменного простора на втором ряду — задним пассажирам там будет вольготно. В традициях марки и кузов лифтбек, который выгодно отличается от хэтчей вместительностью. Так, в Рапиде спокойно помещается 530 литров поклажи. А если сложить второй ряд, то и 1470 литров — рекорд в классе.

Шкоде нельзя занести в актив высокую плавность хода, зато ее управляемость порадует активных водителей. Реакции на руле, устойчивость в поворотах, отклики на акселератор, настройка тормозов — по всем этим аспектам Rapid бьет все упомянутые выше автомобили. Базовый вариант идет с 90-сильным 1,6-литровым двигателем. За доплату предлагается его форсированная до 110 сил версия, которую можно получить не только с механикой, но и с автоматом. Есть еще модификация со 125-сильным турбомотором и коробкой DSG, но она стоит дорого — от 1 056 000 рублей.

Экспертное мнение

Из перечисленных моделей самой подходящей для семейных путешествий видится Lada Largus. Помимо сверхпросторного салона и багажника она привлекает разумной ценой. Плюс возможность заказать третий ряд сидений, на котором с комфортом разместятся даже взрослые пассажиры — такой набор козырей конкурентам крыть нечем.

Фото: фирмы-производители, «За рулем»