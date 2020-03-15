АВТОВАЗ начал сборку обновленного Lada Largus Cross

Защитные элементы кузова кросс-версии выполнены глянцевыми.

Материалы по теме Обновление Lada Largus — первые машины собраны

На линии B0 главного конвейера продолжается сборка автомобилей Lada Largus FL из опытной партии. Обновленные универсалы и фургоны, как известно, получат переднюю часть кузова в стиле «x-face», как у моделей Lada Vesta, XRAY и Granta. Как сообщает Лада.онлайн, недавно на сборке были замечены первые экземпляры кросс-версии универсала — Lada Largus Cross FL.

Машины отличаются оригинальной решеткой радиатора, в то время как сейчас разница по этой детали у обычной и у кроссовой версии сводится к тому, что у Кросса решетка неокрашенная, как и объединенный с ней бампер. Кроме того, защитные пластиковые элементы у опытных Lada Largus Cross FL выполнены глянцевыми, тогда как у серийной версии Largus Cross расширители колесных арок, молдинги и накладки на пороги матовые. Это обстоятельство, впрочем, может объясняться предсерийным характером сборки обновленных Кроссов.

Сейчас с конвейера в Тольятти каждый день сходит от одного до трех автомобилей Lada Largus FL из опытной партии, а в течение февраля было собрано более 40 автомобилей, и несколько экземпляров из них побывали в Якутии на климатических испытаниях. Ожидается, что обновленный Ларгус будет официально представлен на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.

Недавно Ларгус стал одной из трех моделей АВТОВАЗа, попавших под масштабную отзывную компанию из-за возможных проблем с тормозами.

Фото: ТАСС