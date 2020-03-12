АВТОВАЗ отзывает более 12 000 автомобилей из-за возможных проблем с тормозами — журнал За рулем

АВТОВАЗ отзывает более 12 000 автомобилей из-за возможных проблем с тормозами

Под отзыв попали Lada Vesta, XRAY и Largus, купленные автомобилистами с сентября 2019 года по настоящее время.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

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На сайте Росстандарта появилось сообщение об отзывной кампании, которой будут подвергнуты 12 192 автомобиля моделей Vesta, XRAY, Largus, выпущенные за последние полгода. В качестве причины указана «проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза», однако в этом же сообщении фигурирует информация о том, что на всех транспортных средствах обратный клапан будет заменён.

Отзывная кампания пройдёт по стандартной процедуре: представители АВТОВАЗа будут информировать владельцев проблемных автомобилей о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Но Роспатент предоставляет для автовладельцев и возможность самостоятельно узнать о том, нужно ли менять обратный клапан «вакуумника».

Для владельцев автомобилей работы по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормозов будут бесплатными.

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