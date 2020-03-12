Без поворотников: в России отзывают 6000 Skoda Superb — журнал За рулем

Без поворотников: в России отзывают 6000 Skoda Superb

Причиной стала неспособность бортового компьютера распознать неисправность в светотехнике.

Skoda Superb
Skoda Superb

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Росстандарт согласовал с российским офисом Шкоды проведение добровольного отзыва 5742 автомобилей Skoda Superb второго поколения, выпущенных в 2013–2015 годах. Официальная причина такова: «Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности».

То есть вы можете не узнать о том, что у вас не работает указатель поворота, потому что бортовая электроника эту неисправность не распознала. Представители марки будут информировать владельцев о том, что им необходимо прибыть в сервисный центр для обновления программного обеспечения.

Кроме того, на сайте Росстандарта по VIN-номеру автомобиля можно самостоятельно определить, подпадает ли машина под отзывную компанию, и в случае положительного ответа связаться с ближайшим дилером для согласования времени посещения. Обновление ПО для владельцев будет бесплатным.

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