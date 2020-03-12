Без поворотников: в России отзывают 6000 Skoda Superb

В бородатом анекдоте про блондинку она заправила бензиновую машину дизтопливом, потому что решила: надпись ДТ — это Девяносто Третий бензин. Но это далеко не единственная забавность о дизельном топливе.
Компания Motul подготовила для российских мотолюбителей самую демократичную гонку в американском стиле In Dust We Trust. Она пройдет в рамках международной выставки техники для активного отдыха «Мотовесна-2020» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Кроме гонки, компания Motul подготовила обновление этикеток продуктовой линейки Powersport и многое другое!