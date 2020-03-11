В России отзывают BMW: срывается стоп-сигнал (в теории)

Под отзыв попали BMW 6-й серии Gran Coupe.

На российском рынке отзывают 35 автомобилей BMW 6-й серии Gran Coupe (F06), которые были проданы с апреля 2013 года по август 2016 года, с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте Росстандарта в разделе «Документы».

Причина отзыва в том, что на автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из углепластика с помощью шести резьбовых соединений. Под давлением и нагревом резьбовые соединения на углепластике теряют натяг и сотрясаются от динамических толчков во время движения

Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удержится, даже если все крепежные гайки разболтаются, однако под воздействием тепла или высокой скорости фонарь стоп-сигнала в редких случаях может сорваться.

Дилеры проинформируют водителей о необходимости заехать на сервисный центр для проведения бесплатных сервисных работ. Владельцы могут и сами, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, и заехать к ближайшему дилеру.

На всех транспортных средствах дополнительно укрепят в центральной части высоко посаженный фонарь стоп-сигнала.

Росстандарт также напоминает, что узнать об отзывной кампании можно на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс), где есть соответствующий сервис, информация поступает туда с сайта Росстандарта в рамках соответствующего соглашения.

Все работы в рамках отзывной кампании проводят бесплатно для владельцев.

В декабре прошлого года под отзыв попали 19 087 автомобилей BMW из-за возможного разрушения удерживающих скоб Isofix.



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