Сегодня, в 11:25 В России отзывают BMW: срывается стоп-сигнал (в теории) Под отзыв попали BMW 6-й серии Gran Coupe.
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На российском рынке отзывают 35 автомобилей BMW 6-й серии Gran Coupe (F06), которые были проданы с апреля 2013 года по август 2016 года, с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте Росстандарта в разделе «Документы».
Причина отзыва в том, что на автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из углепластика с помощью шести резьбовых соединений. Под давлением и нагревом резьбовые соединения на углепластике теряют натяг и сотрясаются от динамических толчков во время движения
Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удержится, даже если все крепежные гайки разболтаются, однако под воздействием тепла или высокой скорости фонарь стоп-сигнала в редких случаях может сорваться.
Дилеры проинформируют водителей о необходимости заехать на сервисный центр для проведения бесплатных сервисных работ. Владельцы могут и сами, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, и заехать к ближайшему дилеру.
На всех транспортных средствах дополнительно укрепят в центральной части высоко посаженный фонарь стоп-сигнала.
Росстандарт также напоминает, что узнать об отзывной кампании можно на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс), где есть соответствующий сервис, информация поступает туда с сайта Росстандарта в рамках соответствующего соглашения.
Все работы в рамках отзывной кампании проводят бесплатно для владельцев.
Фото: Unsplash
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