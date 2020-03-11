Автосалон в Нью-Йорке перенесен на даты Московского автосалона

Как ни старались организаторы автошоу избежать переноса выставки, это случилось. Теперь Нью-Йоркский автосалон состоится в конце августа — начале сентября, в то же время, когда должен проходить и Московский автосалон.

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На счету коронавируса еще одна автомобильная жертва. Мы писали о том, что организаторы автовыставки в Нью-Йорке не собирались переносить мероприятие из-за эпидемии и приняли все необходимые меры для того, чтобы в ходе салона соблюдалась гигиена. Но сдержать обещание у них не получилось.

Только что вышел новый пресс-релиз от организаторов Нью-Йоркского автосалона, в котором сообщается, что автошоу перенесено на конец августа из-за стремительного распространения коронавируса. Новые даты проведения автосалона — с 28 августа по 6 сентября 2020 года.

«Мы идем на это, чтобы защитить наших посетителей, экспонентов и всех участников от коронавируса, — говорит президент Ассоциации автомобильных дилеров Большого Нью-Йорка, организатора автосалона в Нью-Йорке, Марк Шинберг. — В течение 120 лет правило „шоу должно продолжаться“ было вплетено в ДНК мероприятия. И хотя решение о переносе сроков проведения шоу было нелегким, нашим главным приоритетом остается здоровье и благополучие всех участников».

Автосалон должен был открыться 10 апреля и продлится до 19 числа. Это второй крупный международный автосалон, который отменен из-за распространения COVID-19 — коронавируса. Женевский автосалон был отменен всего за несколько дней до открытия, после того, как швейцарское правительство опубликовало запрет на все мероприятия, в которых принимают участие более 1000 человек.

Новые сроки проведения автосалоне в Нью-Йорке накладываются на даты проведения Московского автосалона (с 29 августа по 9 сентября), что не предвещает для российского автошоу ничего хорошего.

Вместе с автосалоном в Нью-Йорке, вероятно, будет перенесена и церемония награждения Всемироного автомобиля года — World Car of the Year.

Фото: Andre Benz / Unsplash