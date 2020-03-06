Сегодня, в 13:31 «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. Член международного жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» от России Владимир Соловьев сообщает: и з-за отмены Женевского автосалона, причиной чего стала угроза распространения коронавируса, запланированная на 5 марта торжественная церемония в выставочном комплексе «Пальэкспо» сорвана, и итоги полуфинала конкурса объявили на официальном сайте организаторов. Итак, вот каким моделям предстоит побороться за звание лучших автомобилей года. Претенденты на лучший дизайн: Mazda 3, Peugeot 208, выбранный европейскими журналистами лучшим автомобилем 2020 года, и Porsche Taycan. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты В премиум-классе на корону претендуют Porsche 911, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC и уже упомянутый в номинации «Дизайн» Porsche Taycan. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты В номинации «Спортивные автомобили» уже можно назвать победителя — это марка Porsche. Осталось только выяснить, какая из ее трех моделей: 718 Spyder GT4, Porsche 911 или Taycan — станет первой. Porsche 718 Spyder GT4
Porsche 718 Spyder GT4
Среди городских автомобилей в полуфинал вышли мини-кроссовер от Volkswagen T-Cross и два электромобиля: Kia Soul EV и Mini Electric. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Наконец, в номинации «Всемирный автомобиль года» за главный титул будут бороться Kia Telluride, претендент на лучший дизайн Mazda 3 и Mazda CX-30. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Остается добавить, что лучшие автомобили выбирают автомобильными журналистами из 25 стран мира, включая Россию. Победителей конкурса World Car of the Year 2020 ( WCOTY) объявят на автосалоне в Нью-Йорке в апреле. Сегодня организаторы мероприятия официально заявили, что салон не отменят. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Фото, видео: WCOTY «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты
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