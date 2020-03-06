Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете.

Член международного жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» от России Владимир Соловьев сообщает: из-за отмены Женевского автосалона, причиной чего стала угроза распространения коронавируса, запланированная на 5 марта торжественная церемония в выставочном комплексе «Пальэкспо» сорвана, и итоги полуфинала конкурса объявили на официальном сайте организаторов.

Итак, вот каким моделям предстоит побороться за звание лучших автомобилей года.

Претенденты на лучший дизайн: Mazda 3, Peugeot 208, выбранный европейскими журналистами лучшим автомобилем 2020 года, и Porsche Taycan.

«Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты

В премиум-классе на корону претендуют Porsche 911, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC и уже упомянутый в номинации «Дизайн» Porsche Taycan.

«Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты

В номинации «Спортивные автомобили» уже можно назвать победителя — это марка Porsche. Осталось только выяснить, какая из ее трех моделей: 718 Spyder GT4, Porsche 911 или Taycan — станет первой.

Porsche 718 Spyder GT4

Среди городских автомобилей в полуфинал вышли мини-кроссовер от Volkswagen T-Cross и два электромобиля: Kia Soul EV и Mini Electric.

«Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты

Наконец, в номинации «Всемирный автомобиль года» за главный титул будут бороться Kia Telluride, претендент на лучший дизайн Mazda 3 и Mazda CX-30.

«Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты

Остается добавить, что лучшие автомобили выбирают автомобильными журналистами из 25 стран мира, включая Россию. Победителей конкурса World Car of the Year 2020 (WCOTY) объявят на автосалоне в Нью-Йорке в апреле. Сегодня организаторы мероприятия официально заявили, что салон не отменят.

«Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты Впервые в истории конкурса World Car of the Year тройки полуфиналистов в номинациях объявлены не на торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона, а в интернете. «Всемирный автомобиль года» 2020: известны номинанты

Фото, видео: WCOTY