Коронавирус не остановит автосалон в Нью-Йорке

Организаторы заявили, что автосалон в Нью-Йорке состоится, несмотря на рост числа заболевших коронавирусной пневмонией.

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Спустя всего несколько дней после того, как автосалон в Женеве был отменен из-за коронавируса, представители Нью-Йоркского автосалона заявили, что мероприятие пройдет по плану.

Это уже второе заявление, подтверждающее, что никто не планирует отменять автосалон в Нью-Йорке. Тем временем коронавирус был обнаружен еще у 11 жителей Нью-Йорка, в результате чего общее количество заболевших пневмонией увеличилось к сегодняшнему дню до 22 человек.

В заявлении для СМИ организаторы Нью-Йоркского автосалона сообщили, что в конференц-центре имени Джейкоба К. Джавица, где будет проходить выставка, были приняты новые меры по предотвращению распространения вируса. В частности, установлены 70 станций для дезинфекции рук по всему конференц-центру.

Кроме того, дезинфекция будет проводиться повсеместно, а экспонаты, к которым люди прикасаются руками, будут регулярно обрабатываться специальными чистящими средствами — все участники выставки предупреждены о данной необходимости.

Хотя организаторы Нью-Йоркского автосалона и говорят, что мероприятие состоится в любом случае, невозможно предсказать, насколько быстро вирус распространится за пять недель, оставшиеся до начала выставки, которая откроется пресс-днем 8 апреля 2020 года.

Как коронавирус повлиял на автопром, можно узнать здесь.

Фото: carscoops.com