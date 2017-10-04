Коронавирус ползет: карта влияния на автопром (обновляется)

Страдает экономика некоторых стран, в частности автопром, который зависит от китайских компонентов.

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В результате эпидемии отменен автосалон в Женеве — из-за запрета на мероприятия численностью более 1000 человек премьеры новинок проходят в прямом эфире.

Не состоятся в этом году ни автосалон в Пекине, который должен был пройти в апреле, ни китайский этап Гран-при Формулы 1 (в календаре гонки планировался на 17–19 апреля).

Автомобильные выставки до сих пор являются сильным инструментом маркетинга и рекламы, влияющим на продажи. Поэтому их отмена вносит существенные коррективы в деятельность автомобильных компаний.

Под угрозой срыва в случае дальнейшего распространения пневмонии могут оказаться:

автосалон в Нью-Йорке (10–19 апреля)

Североамериканское моторшоу (6–21 июня)

Фестиваль скорости в Гудвуде (9–12 июля)

Британский международный автосалон (20–23 августа)

Московский автосалон (24–27 августа)

Парижский автосалон (1–11 октября)

автосалон в Лос-Анджелесе (20–29 ноября)

Мюнхенский автосалон (бывший Франкфуртский), дата проведения которого пока не объявлена.

Компания Hyundai Motor уже закрыла завод на карантин в Южной Корее, сославшись также на нехватку комплектующих, поставляемых из Уханя. Аналогичные проблемы могут начаться и у концерна Fiat Chrysler, который, возможно, будет вынужден остановить завод, расположенный в австрийском Граце.

Эпидемия может повлиять и на автопроизводство в Индии. В частности, Suzuki предупредила о вероятности перебоев поставки комплектующих, производимых в Китае. К слову, для японской компании индийский авторынок является одним из крупнейших.

Еще больше от поставок китайских комплектующих зависит компания Nissan, которая готовится к возможной остановке конвейеров на заводах в Европе (в британском Сандерленде) и США, где у компании расположены три предприятия. О сбоях поставок уже сообщали Jaguar Land Rover (три завода в Великобритании) и Mazda, у которой есть завод в Китае. Также задержка поставок коснулась компании Tesla и ее завода в Калифорнии.