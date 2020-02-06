Коронавирус останавливает автозаводы

Остановить главный конвейер вынуждена компания Hyundai. Причина паузы производства автомобилей в Корее — нехватка запчастей, поставляемых из зараженного Китая.

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Вспышка коронавируса оказала огромное влияние на производство автокомпонентов в Китае, которые поставляются на производства не только корейской компании Hyundai, но и на все без исключения российские заводы.

Дефицит деталей отразится и на сроках выхода новинок Hyundai, о которых мы писали. Это не только недоступная на российском рынке модель i20, но и новая Elantra, обновленный Santa Fe, а также премиальный кроссовер Genesis GV80. Оказывается, что некоторые из этих моделей могут быть запущены в производство позже, чем ожидалось, так как производитель объявил, что временно приостановит производство на своих южнокорейских заводах из-за нехватки, в частности, жгутов проводов.

Китайские поставщики Kyungshin и Yura Corp. пытаются удовлетворить выросший в результате вспышки коронавируса спрос на компоненты, увеличивая производство на своих заводах в Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Кроме того, они надеются, что смогут возобновить производство на своих фабриках в Китае после 9 февраля.

У Hyundai в Южной Корее работает семь заводов, на которые приходится около 40% мирового объема производства компании. Большинство из этих заводов будут простаивать с 7 февраля.

«Компания рассматривает различные меры, чтобы минимизировать сбои в работе, в том числе поиск альтернативных поставщиков в других регионах, — заявили в Hyundai . — Hyundai Motor будет внимательно следить за развитием событий в Китае и примет все необходимые меры для обеспечения быстрой нормализации своей деятельности».

Сотни компаний в Китае сегодня не работают. Многие вынуждены сократить объем выпускаемой продукции. Все это вызвано продолжительными отпусками из-за эпидемии коронавируса. В некоторых случаях сотрудники компаний просто не могут добраться до рабочих мест из-за остановки общественного транспорта.

В России тоже ожидается дефицит комплектующих для производства автомобилей, поставляемых из Китая. В частности, на КАМАЗе заявили о возможной корректировке производственного плана с марта. Чтобы минимизировать убытки, на предприятии создан штаб по оперативному реагированию на вызовы.

О прочих влияниях эпидемии на производство автомобилей вы можете узнать здесь.

Фото: Kia