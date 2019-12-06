Коронавирус в Китае: выпуск автомобилей под угрозой

Коронавирусная инфекция, которую обнаружили в Китае, вызвала страх и неуверенность у предприятий, которые зависят от торговли в пострадавшем регионе.

По данным на утро понедельника, 27 января, число заболевших китайским коронавирусом 2019-nCoV превысило 2,8 тыс. человек, а умерло более 80.

Эксперты говорят, что пока слишком рано делать прогнозы, насколько разрушительным будет кризис для автопрома, но он уже дает о себе знать. В связи с заболеванием ряд предприятий приостановили выпуск автомобилей и продлили сотрудникам отпуск еще на неделю.

Предполагаемый распространитель эпидемии китайский мегаполис Ухань — один из важных центров китайского автопрома, с множеством крупных заводов, которые производят автомобили и комплектующие. Здесь живет немало экспатов, которые уже столкнулись с трудностями в работе. Например, Ухань экономически тесно связан с Францией. Здесь работают крупные автопроизводители Renault и Peugeot и проживает около 500 французских граждан. Группа PSA уже объявила об эвакуации 38 своих сотрудников из Уханя после прохождения двухнедельного карантина. То, что коронавирус достигнет Европы, — только лишь вопрос времени. В конце концов, первые трое зараженных европейцев идут на поправку — Франция официально подтвердила это в пятницу. Все трое въехали в Китай и ранее оставались в Ухане, пишет morgenpost.de.

Ford, General Motors и Fiat Chrysler ограничили своим сотрудникам поездки в Ухань и другие районы Китая, пораженные вирусом. В заявлении автопроизводителя Ford говорится, что у него есть специальная команда, которая следит за ситуацией.

Fiat Chrysler запретил корпоративные поездки в районы, заблокированные китайским правительством из-за вируса, в то время как GM вообще запретил поездки своих работников в Китай, если только эти поездки не являются «критически важными для бизнеса и одобренными заранее», говорится в заявлении компании.

Автомобильный поставщик компонентов Schaeffler (специализируется на подшипниках и сцеплениях) запретил 89 000 сотрудникам ездить в командировки в Китай и из Китая. Ограничили поездки по стране своим сотрудникам компании Siemens, Webasto, Brose и Thyssenkrupp, у которых также есть свой бизнес в мегаполисе Ухань.

Тем не менее, большинство автозаводов остаются закрытыми на китайский Новый год и еще не пострадали. Ожидается, что каникулы продлят до 2 февраля. Соответственно, замерли и продажи автомобилей в стране.

Напомним, около половины (44,3%, по данным 2009 г.) автомобилей в стране производят местные бренды (BYD, Lifan, Changan, Geely, Chery, Hafei, Jianghuai, Great Wall, Roewe, FAW и др.), остальные выпускают на совместных предприятиях с зарубежными автопроизводителями.

Фото: EPA/TASS