Коронавирус добрался до авто: отменен Женевский салон

Из-за угрозы распространения Covid-19 швейцарские власти запретили проведение любых мероприятий с участием более 1000 человек. Коснулось это и Женевского автосалона.

Материалы по теме Женевский автосалон под угрозой срыва: все из-за коронавируса

На автофоруме ожидалось порядка 600 000 посетителей, освещать его, как обычно, собирались журналисты из разных стран, в том числе и корреспонденты «За рулем» (и 500 представителей китайских СМИ). Увы, Женевский автосалон в намеченные сроки не состоится.

Решение властей страны было принято в эту пятницу, 28 февраля, утром, и оно положило конец надеждам организаторов провести это мероприятие.

«Федеральный совет страны решил объявить ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Швейцарии, „особой ситуацией“, трактовка закона об эпидемиях означает запрет на проведение мероприятий, в которых участвуют более 1000 человек. Запрет вступает в силу немедленно и действует по крайней мере до 15 марта. Для Федерального совета абсолютным приоритетом является здоровье населения. Это дает ему право принимать меры, которые обычно входят в компетенцию кантонов после консультаций с последними», — говорится в официальном заявлении.



Автосалон в Женеве является одним из самых важных мероприятий автомобильной отрасли в мире. Он должен был начаться 5 марта. Ранее несколько производителей объявили, что приедут в Женеву ограниченным составом.

Финансовые потери от отмены Женевского автошоу оцениваются в 200–250 миллионов долларов.

Справка

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, которому позже присвоили имя Covid—19, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в центральном Китае — в 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. На сегодняшний день в мире насчитывается 83 704 заболевших, 36 654 человека поправились, 2959 спасти не удалось. В Европе наибольшее распространение вирус получил в Италии, где выявлено 655 заболевших. В Швейцарии, где должен был пройти автофорум, насчитывается 8 заболевших.

Мегаполис Ухань в центре КНР мгновенно оказался в центре мирового внимания, но вовсе не как средоточие китайского автопрома, а из-за вируса 2019-nCoV, напоминает наш автор.



Фото:Depositphotos