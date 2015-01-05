Коронавирус бьет по всем: что будет с двигателями для Rio, Solaris и Creta

Главные вопросы на сегодня (помимо — когда появится вакцина?): опасны ли стали китайские товары и как с ними теперь обращаться.

Про Ухань мы, в общем-то, еще вчера ничего толком не знали. Но, как это часто бывает, несчастье помогло. Мегаполис в центре КНР мгновенно оказался в центре мирового внимания, но вовсе не как средоточие китайского автопрома со множеством крупных заводов, а из-за неприятного явления по имени 2019-nCoV. В упрощенном варианте оно известно как коронавирус.

Материалы по теме Коронавирус в Китае: выпуск автомобилей под угрозой

Земля время от времени пытается бороться с землянами, подбрасывая им различные «квесты» в виде спидов и вирусов. В этот раз напугались многие. И не только простые смертные, но и представители автопрома: в Ухане выпускают автомобили под десятком брендов — Honda, Nissan, Renault, GM, Peugeot, Dongfeng. А поскольку из Уханя вирус распространяется по всему Китаю, то задергались и производители прочих брендов, а также многочисленные изготовители узлов и агрегатов, разбросанные по Поднебесной. Многие концерны уже эвакуировали сотрудников, другие готовятся к этому. В связи с вирусом ряд предприятий приостановил выпуск автомобилей, отправив сотрудников в подобие отпуска.

До нас, к счастью, эпидемия еще не докатилась. А питерские Крета, Солярис и Рио пока что не остались без китайских моторов. Но, с некоторых пор, Китай стал активно внедряться в нашу жизнь косвенными способами — и не только в виде толп туристов, но и через интернет-магазины типа AliЕxpress или Joom. И вот здесь-то панические настроения стали проявляться довольно активно. Действительно, ведь миллионы самых разнообразных деталей — светодиоды, реле, дворники, коврики, регистраторы, навигаторы, зарядники, разветвители, пускачи, инструмент и даже некоторые запчасти — ежесекундно заказываются, высылаются и доставляются в Россию. Не получается ли при этом, что россияне, пока что обделенные вниманием коронавируса, сами ускоряют его приход подобным способом? Границу на Дальнем Востоке закрываем на замок, но при этом общаемся через почтовые отделения?

А опасны ли китайские посылки? Почему никакое высокопосаженное лицо не объяснит нам в эфире Первого канала, как себя вести? Вариантов ответов не так-то и много:

— Ерунда, ничего не бойтесь: коронавирус живет во внешней среде от силы пару суток;

— Плюньте на деньги и не притрагивайтесь к этим посылкам;

— Что-то типа «Мойте руки до и после…».

Увы, на экране мелькают только толпы людей в медицинских повязках. А уважаемый Роспотребнадзор, который, по идее, и должен был провести среди нас разъяснительную работу, как-то не особо разговорчив. Вот и получается, что информацию о безопасном поведении приходится выуживать где-то в Сети. Впрочем, она почти единогласно обнадеживающая: вирус действительно живет максимум пару суток и никакой автомобильный прибамбас не может служить его переносчиком. А потому советы всем любителям китайских ковриков и дворников простые, как в детстве: чаще мойте руки, избегайте толпы и, в случае чего, — немедленно к доктору…

Хочется надеяться, что последнее никому не потребуется.