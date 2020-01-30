Коронавирус в такси: у водителей уже паника (видео)

Никто точно не знает, что происходит сейчас в Китае, но, судя по кадрам видео, местное население, мягко говоря, нервничает.

Любой человек с насморком или кашлем уже вызывает подозрение у местных жителей. Это подтверждает видео, сделанное в китайской провинции Хэнань, где в автомобиль такси садится кашляющий пассажир.

Таксист спрашивает, откуда он, и тот отвечает, что из провинции Хэбэй. По акценту водитель начинает подозревать, что он его обманывает, и тот признается, что только что вернулся из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, и ему срочно нужно добраться до больницы.

Водитель резко тормозит и просит пассажира покинуть автомобиль. Потом он ведет переговоры со вторым пассажиром и спрашивает, не нужно ли им сообщить в полицию, что и собирается сделать.

Новый высокоинфекционный и смертельно опасный вирус был назван ВОЗ седьмым новым коронавирусом (2019-нКоВ), поражающим людей. По данным на 14:58 (30.01.2020), по всему миру инфицировано уже 7783 человека, из них 170 умерли, а 133 смогли справиться с заболеванием.

Предполагается, что инкубационный период нового вируса составляет до 14 дней, и заразен он еще до появления симптомов. Очагом заболевания стал Китай, но единичные случаи заражения были подтверждены также в Австралии, Франции, Японии, Малайзии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США, Канаде, Шри-Ланке, Вьетнаме, Германии и Камбодже.

Коронавирусная инфекция, которую обнаружили в Китае, вызвала страх и неуверенность у предприятий, которые зависят от торговли в пострадавшем регионе. Многие автобренды приостановили производство в стране, продлив новогодние каникулы.

Видео: YouTube