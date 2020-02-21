Ниссан готовится к остановке производства по всему миру

Японская компания столкнулась с глобальным дефицитом запчастей из-за коронавируса.

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Nissan готовится к потенциальным сбоям на заводах в Европе и США, потому что эпидемия коронавируса в Китае ведет к дефициту запчастей и наносит ущерб всей цепочке поставок, сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с проблемой.

Японский автопроизводитель закупает более 800 деталей на заводах в эпицентре вспышки в Хубэй, чтобы выпускать автомобили по всему миру, и обеспокоен тем, что запас большинства этих компонентов — от тормозных шлангов до контроллеров кондиционирования воздуха — полностью истощится, если заводы в провинции по-прежнему будут простаивать.

Нехватка деталей может привести к тому, что выпуск некоторых автомобилей Nissan в Японии будет приостановлен уже 23 февраля, а вскоре после этого и в Малайзии. Дальнейший простой китайских предприятий потянет за собой остановку заводов в США, Мексике, Великобритании, Испании, России, Индии и Мексике.

Исследовательская компания IHS Markit полагает, что эпидемия может сократить выпуск автомобилей более чем на 1,7 миллиона единиц в этом году.

Nissan 14 и 17 февраля уже закрыл часть производственных линий в Кюсю, на юго-западе Японии, полностью приостановить выпуск может уже 24 февраля — все зависит от ситуации с коронавирусом.

Между тем, Хубэй по-прежнему заблокирован, особенно в Ухани, все заводы закрыты, по крайней мере до конца февраля. Здесь находится производство китайского партнера Nissan Dongfeng Motor, что делает японскую компанию более уязвимой, чем большинство других автогигантов, пишет Automotive News Europe.

Для Nissan эпидемия усугубила и без того непростую ситуацию, компания все еще не оправилась от скандала, связанного с Карлосом Гоном в конце 2018 года. Еще до того, как коронавирус начал творить свое черное дело, производитель сообщил о своей самой низкой прибыли за десятилетие, акции компании приблизились к уровню, который в последний раз фиксировали во время мирового финансового кризиса.

Nissan попросил правительство Китая разрешить компаниям частично возобновить выпуск продукции на заводах в стране, если там будут приняты адекватные меры безопасности. Опрос поставщиков автопроизводителя в Китае показал, что только 58% готовы возобновить работу, остальные не могут получить необходимые разрешения от правительства.

Коронавирус Covid-19 уже стал причиной заболевания 76 727 человек в мире (на 13.02.20), большинство заболевших — в Китае. Погибло от него 2144 человека, смогли справиться с болезнью 18 562 человека.

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