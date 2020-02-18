Автосалона в Пекине не будет. Виноват коронавирус

Запланированный на апрель автосалон в китайской столице решили отложить на неопределенный срок.

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Организаторы Пекинской международной автомобильной выставки Beijing Motorshow перенесли мероприятие из-за распространения коронавируса. Решение принято из соображений здоровья и безопасности посетителей и участников, говорится на сайте автофорума. Специалисты отрасли подозревали, что это может произойти, просто никто не знал, насколько долго продлится ситуация с коронавирусом. Напомним, выставка должна была состояться с 21 по 30 апреля.

Кроме того, был отменен конгресс Mobile World в Барселоне, который должен был начаться 24 февраля. Он также является важным событием в автоиндустрии. Под угрозой ряд других массовых мероприятий.

Китайский автосалон, который проходит поочередно в Пекине и Шанхае, является одной из важных отраслевых выставок в мире. Самый большой в мире авторынок в Поднебесной постепенно сокращается, но он по-прежнему имеет существенное значение для мировых производителей, включая немецкие компании VW, BMW и Daimler. Из-за вспышки вируса несколько автомобильных заводов в Китае в настоящее время закрыты, а некоторые компании, расположенные вне страны, уже испытывают проблемы с цепочкой поставок.

По данным Boston Consulting Group (BCG), несмотря на то, что новый коронавирус поразил многие отрасли, автоиндустрия выделяется тем, что наиболее быстро и глубоко ощущает последствия, учитывая важную роль Китая в мировом автопроме. Автопром будет затронут не только на местном уровне, но и на мировом, отмечают консультанты, ссылаясь на нарушенные цепочки поставок. Согласно исследованию, проведенному консалтинговой фирмой BCG, почти два миллиона автомобилей производятся в дюжине мест в одной только особенно пострадавшей провинции Хубэй. Это около 8% всего выпуска автомобилей в Китае. По черновым оценкам компании, коронавирус (Covid-19) может сократить только производство автомобилей на миллион штук в этом году.

На утро сегодняшнего дня во всем мире насчитывается 73 335 заболевших, из них 72 438 — в самом Китае. Правда, отмечается положительная тенденция, благодаря усилиям врачей, больше людей стало выздоравливать — на 1873 не справившихся с болезнью приходится 12 877 выздоровевших.

Главные вопросы на сегодня (помимо — когда появится вакцина?) — опасны ли стали китайские товары и как с ними теперь обращаться, полагает наш автор.



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