Новый отечественный автомобиль встанет на конвейер в 2025 году
Серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra запланировано на весну 2025 года. Об этом рассказали на АВТОВАЗе по итогам заседания совета директоров предприятия.
«В рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера седана Lada Iskra, который создан на полностью локализованной глобальной платформе, а серийное производство этого семейства стартует весной 2025 года», – говорится в сообщении автопроизводителя.
Напомним, Lada Iskra создана на адаптированной платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, новинка получит сразу три варианта силовых агрегатов на выбор: двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л.с., с 5-ступенчатой МКП; мотор объемом 1,6 л (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП; и третий вариант – аналогичный мотор с китайским вариатором WLY – такой уже используют для Весты.
В семействе планируются седан, универсал и кросс-универсал. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета кузова. Что касается габаритов, то в модельном ряду (и по ценовой политике) модель разместится между нынешними Lada Granta и Lada Vesta.
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Источник: tass.ru