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Новый отечественный автомобиль встанет на конвейер в 2025 году

На АВТОВАЗе назвали сроки серийного выпуска Lada Iskra

Серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra запланировано на весну 2025 года. Об этом рассказали на АВТОВАЗе по итогам заседания совета директоров предприятия.

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«В рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера седана Lada Iskra, который создан на полностью локализованной глобальной платформе, а серийное производство этого семейства стартует весной 2025 года», – говорится в сообщении автопроизводителя.

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Напомним, Lada Iskra создана на адаптированной платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, новинка получит сразу три варианта силовых агрегатов на выбор: двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л.с., с 5-ступенчатой МКП; мотор объемом 1,6 л (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП; и третий вариант – аналогичный мотор с китайским вариатором WLY – такой уже используют для Весты.

Lada Iskra
Lada Iskra

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В семействе планируются седан, универсал и кросс-универсал. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета кузова. Что касается габаритов, то в модельном ряду (и по ценовой политике) модель разместится между нынешними Lada Granta и Lada Vesta.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:
Кадаков Максим
Количество просмотров 108
15.11.2024 
Фото:
Кадаков Максим
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