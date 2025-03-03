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На что ориентироваться при подборе моторного масла: ответ эксперта

Эксперт Сокуев дал советы по правильному подбору моторного масла

Глава центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, как подобрать моторное масло, совпадающее по характеристикам с оригинальным.

В сервисной книжке автопроизводитель указывает, какое моторное масло рекомендуется использовать в конкретном автомобиле. Иногда там могут встречаться даже конкретные бренды.

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В действительности это маркетинговый ход производителей смазочных материалов для увеличения объемов продаж своей продукции, так как антимонопольное законодательство в большинстве стран запрещает навязывать потребителю продукцию конкретного производителя, рассказал специалист.

Также в сервисной книжке перечисляют основные требования к уровню свойств моторного масла. Это в первую очередь допуск автопроизводителя (если он есть), а также класс вязкости по системе SAE (Society of Automotive Engineers) и эксплуатационная категория разных международных классификаций (например, API (Американский институт нефти).

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Так, в сервисной книжке на популярную модель крупного корейского автопроизводителя в требованиях к маслу указывается категория SN по системе API и класс вязкости 5W30. Тогда как европейские автопроизводители указывают преимущественно свои допуски и класс вязкости.

При подборе моторного масла следует учитывать рекомендованные автопроизводителем свойства и указанные допуски. В специализированных магазинах лучше выбирать моторное масло от официально работающих в РФ крупных брендов. Или желательно выпущенное (локализованное) в России, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 48
03.03.2025 
Фото:freepik / peoplecreations
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