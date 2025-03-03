На что ориентироваться при подборе моторного масла: ответ эксперта
Глава центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, как подобрать моторное масло, совпадающее по характеристикам с оригинальным.
В сервисной книжке автопроизводитель указывает, какое моторное масло рекомендуется использовать в конкретном автомобиле. Иногда там могут встречаться даже конкретные бренды.
В действительности это маркетинговый ход производителей смазочных материалов для увеличения объемов продаж своей продукции, так как антимонопольное законодательство в большинстве стран запрещает навязывать потребителю продукцию конкретного производителя, рассказал специалист.
Также в сервисной книжке перечисляют основные требования к уровню свойств моторного масла. Это в первую очередь допуск автопроизводителя (если он есть), а также класс вязкости по системе SAE (Society of Automotive Engineers) и эксплуатационная категория разных международных классификаций (например, API (Американский институт нефти).
Так, в сервисной книжке на популярную модель крупного корейского автопроизводителя в требованиях к маслу указывается категория SN по системе API и класс вязкости 5W30. Тогда как европейские автопроизводители указывают преимущественно свои допуски и класс вязкости.
При подборе моторного масла следует учитывать рекомендованные автопроизводителем свойства и указанные допуски. В специализированных магазинах лучше выбирать моторное масло от официально работающих в РФ крупных брендов. Или желательно выпущенное (локализованное) в России, рассказал эксперт.
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Источник: Российская газета