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Доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию
В России появился в продаже новый Chevrolet...

Доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию

В России появился в продаже новый Chevrolet Captiva по цене от ₽2,89 млн

Семейный кроссовер Chevrolet Captiva второго поколения вернулся на российский рынок. Его поставляют в страну по параллельному импорту по цене от 2 890 000 рублей.

За столько кроссовер из наличия продает автосалон из Кирова. Уточняется, что коммерческий утильсбор уже входит в цену.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

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Chevrolet Captiva предлагается в белом цвете кузова и богатой комплектации Premier, включающей кожаные сиденья, подогрев зеркал и заднего стекла, камеру заднего вида с передними и задними парктрониками, круиз-контроль и так далее.

Кроссовер в той же комплектации, но черного цвета, за 2 990 000 рублей предлагают в Санкт-Петербурге и за 3 050 000 рублей в Иркутске. За 3 125 000 рублей в Хабаровске готовы привезти рестайлинговую версию Chevrolet Captiva.

Интерьер Chevrolet Captiva
Интерьер Chevrolet Captiva

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Под капотом всех кроссоверов 1,5-литровый бензиновый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л. с., бесступенчатый вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 18
27.02.2025 
Фото:Chevrolet
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