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204 л.с., 4,6 м: в России появился новый кроссовер за 2 млн рублей

В РФ поступил в продажу кроссовер Dongfeng Aeolus Haohan по цене от ₽2,1 млн

В Россию по параллельным каналам привезли китайский кроссовер Dongfeng Aeolus Haohan. В наличии автомобиль есть у дилеров в Краснодаре и Санкт-Петербурге, компании из Владивостока и Благовещенска привезут его под заказ из Китая. Автомобиль из наличия стоит 2 548 000-2 630 000 рублей, а под заказ его с учетом всех расходов привезут по цене от 2 130 000 рублей.

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Длина кроссовера составляет 4,6 м. Он оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 204 л. с., роботом. Привод передний, клиренс равен 202 мм. У кроссовера есть система кругового обзора, парктроники, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и различные теплые опции и другое.

Dongfeng Aeolus Haohan
Dongfeng Aeolus Haohan

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В октябре 2023 года компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор Dongfeng в РФ, анонсировала выход Dongfeng Aeolus Haohan под именем Dongfeng Mage в России, но официальные продажи пока так и не начались. В Белоруссии автомобиль представлен официально, там он стоит от 90 700 белорусских рублей (примерно 2,5 млн российских рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 16
27.02.2025 
Фото:Dongfeng
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