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Крупный хорошо оснащенный седан подешевел в России сразу на полмиллиона рублей

Седан Dongfeng Aeolus Shine Max предлагается в России по цене от 2,1 млн рублей

Рынок автомобилей класса D в России переживает изменения. Долгое время Toyota Camry уверенно занимала лидирующие позиции, но теперь у нее появился серьезный конкурент – китайский седан Dongfeng Aeolus Shine Max.

С ценой от 2,1 млн рублей и привлекательным предложением на топовую версию (скидка 491 тыс. рублей, итоговая цена – 2,5 млн рублей) седан является поистине выгодным предложением.

Dongfeng Aeolus Shine Max
Dongfeng Aeolus Shine Max
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Dongfeng Aeolus Shine Max – это большой седан с длиной 4797 мм и внушительной колесной базой 2770 мм, что сопоставимо с размерами ToyotaCamry. Под капотом находится 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 320 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями.

Но главное преимущество Shine Max – это богатое оснащение, особенно в топовой комплектации. За 2,5 млн рублей покупатель получает передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ABS с EBD, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, мониторинг слепых зон, система удержания полосы движения, предупреждение об опасности на проезжей части и распознавание дорожных знаков. Наличие 12 ультразвуковых и 5 миллиметровых радаров, обеспечивающих обзор на 200 метров вокруг автомобиля, говорит о серьезном подходе к безопасности.

Интерьер Dongfeng Aeolus Shine Max
Интерьер Dongfeng Aeolus Shine Max

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Комфортабельный салон включает сиденья с перфорированной эко-кожей, мультифункциональный руль, цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и качественной акустикой Jamo (9 динамиков), беспроводная зарядка для смартфонов и охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 10
23.02.2025 
Фото:Dongfeng
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