Седан российской сборки продают со скидкой 50%: известны цены

В России стоимость седана Evolute i-Pro со скидками снизилась до 1,55 млн рублей

В России стал доступнее электрический седан Evolute i-Pro, оснащенный электродвигателем мощностью 163 л. с. (195 Нм) и тяговой батареей емкостью 53 киловатт-часа. Запас хода автомобиля составляет 433 км по стандарту NEDC.

Evolute i-Pro

Рекомендованная розничная цена электромобиля равна 2 850 000 рублей. Реально машина стоит сейчас 1 550 000 рублей с учетом скидки в 35% по госпрограмме (ее размер составляет 834 620 рублей) и 465 380 рублей прямого дисконта.

Предложение распространяется на электрокары 2024-2025 г. в. Выпускает Evolute i-Pro липецкий завод «Моторинвест», где налажена крупноузловая сборка автомобиля.

Evolute i-Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

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Источник: Quto