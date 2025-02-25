#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Pilot
25 февраля
В Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире: известна цена
В России появились в продаже новые кроссоверы...
Заменят ли маркетплейсы автосалоны
25 февраля
Заменят ли маркетплейсы автосалоны
Автоэксперт Кузнецов назвал плюсы и минусы...
Популярная корейская марка ищет сотрудников в российский офис
25 февраля
Популярная корейская марка ищет сотрудников в российский офис
Компания Kia набирает персонал в российский...

В Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире: известна цена

В России появились в продаже новые кроссоверы Honda Pilot по цене 6,1 млн рублей

Кроссовер Honda Pilot продолжают поставлять на российский рынок по параллельным каналам, цены на автомобиль сейчас начинаются от 6 106 000 рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

За столько компания из Москвы берется привезти в Россию новый Honda Pilot в богатой комплектации Trailsport, включающей кожаный салон, усиленную подвеску с увеличенным клиренсом, систему кругового обзора TrailWatch с камерами и внедорожным режимом TrailMode, позволяющим уверенно преодолевать самые сложные участки трассы.

Honda Pilot
Honda Pilot

Рекомендуем
4 способа обмануть алкотестер ГАИ — где правда, а где миф

За 6 685 492 рубля компания готова привезти автомобиль в версии Elite, в которую входит кожаный салон, подогрев всех сидений и руля, панорамная крыша, медиасистема с крупным тачскрином, фирменный пакет систем активной безопасности и помощи водителю Honda Sensing.

Все прочие варианты стоят дороже 8 млн рублей. Так, 8 122 600 рублей возможна доставка кроссовера в исполнении Black Edition с черными колесными дисками, антихромом на кузове и полностью черным кожаным салоном.

Honda Pilot
Honda Pilot

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Под капотом у всех Honda Pilot 3,5-литровый бензиновый атмосферник V6 DOHC i-VTEC мощностью 285 л. с., 9-ступенчатая АКП и «интеллектуальный» полный привод i-VTM4.

Ранее авторитетный британский портал AutoBlog признал новый Honda Pilot лучшим среди всех трехрядных кроссоверов и внедорожников, присутствующих на рынке.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

Источник: «Автоновости дня», AutoBlog

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Honda
25.02.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Pilot

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв