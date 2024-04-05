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Выгодно ли владеть электромобилем: эксперты подсчитали расходы на содержание

НАПИ: содержание Evolute i-Sky в Москве обойдется в 2,9 млн рублей за пять лет

Расходы на содержание электрического кроссовера Evolute i-Sky в Москве составят 2,9 млн рублей за 5 лет, на содержание седана Evolute i-Pro за тот же период владелец потратит 1,8 млн рублей, а на обслуживание кроссовера i-Joy – 2,1 млн рублей, информирует маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее стоимость владения электромобилями этого бренда.

Evolute i-SKY
Evolute i-SKY
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Электрический кроссовер i-Sky (стоимость нового авто составляет 4,92 млн рублей) в месяц потребует от владельца затрат на 48,6 тыс. рублей при годовом пробеге 20 тыс. км. На эксплуатацию седана i-Pro (розничная цена – 1,89 млн рублей) в месяц уйдет 29,6 тыс. рублей, на эксплуатацию кроссовера i-Pro, который предлагается за 2,79 млн рублей, потребуется 35,3 тыс. рублей в месяц.

Ранее автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал лучший недорогой китайский кроссовер с пробегом.

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Источник: Telegram-канал НАПИ

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Evolute
Количество просмотров 1
05.04.2024
Фото:Unsplash | Evolute
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