Надежные мотор и АКП: назван лучший из китайских «бюджетников» за 1 млн рублей
Автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал лучший недорогой китайский кроссовер с пробегом. Это модель Changan CS35, которую в России можно купить за 1 млн руб. В такую сумму обойдется машина с пробегом 50–100 тыс. км. Возможно, по набору свойств это лучший из китайских компактных «бюджетников» своего периода, отметил Зиновьев.
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«Нареканий общего плана к нему немного, набор главных агрегатов вызывает доверие. Выпускали до 2019 года, с 2016 года — крупноузловая сборка в Липецке», — пояснил эксперт.
Он прибавил, что также встречается белорусская сборка.
Машина представлена только с передним приводом. По своим габаритам CS35 немного превышает Renault Sandero. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем на 113 л. с., который сочетается с МКП или АКП.
Также специалист заметил, что ремень генератора и топливный насос у этой модели не очень надежные. Модификации на «автомате» получили японский Aisin AW60—40LE, который выдержит 200–250 тыс. км.
Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.
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Источник: «Газета.ru»
Отзывы о Changan CS35 (1)
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.