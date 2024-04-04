Надежные мотор и АКП: назван лучший из китайских «бюджетников» за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем»: надежный Changan CS35 с пробегом можно купить за 1 млн

Автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал лучший недорогой китайский кроссовер с пробегом. Это модель Changan CS35, которую в России можно купить за 1 млн руб. В такую сумму обойдется машина с пробегом 50–100 тыс. км. Возможно, по набору свойств это лучший из китайских компактных «бюджетников» своего периода, отметил Зиновьев.

«Нареканий общего плана к нему немного, набор главных агрегатов вызывает доверие. Выпускали до 2019 года, с 2016 года — крупноузловая сборка в Липецке», — пояснил эксперт.

Он прибавил, что также встречается белорусская сборка.

Машина представлена только с передним приводом. По своим габаритам CS35 немного превышает Renault Sandero. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем на 113 л. с., который сочетается с МКП или АКП.

Также специалист заметил, что ремень генератора и топливный насос у этой модели не очень надежные. Модификации на «автомате» получили японский Aisin AW60—40LE, который выдержит 200–250 тыс. км.

Changan CS35

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.

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Источник: «Газета.ru»