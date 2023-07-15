Стартуют продажи нового внедорожника от Dongfeng

Dongfeng Aeolus Haohan – компактный автомобиль, обладающий впечатляющими характеристиками, – будет доступен для покупки в августе.

Aeolus Haohan имеет запас хода в 1350 км, мощность двигателя 360 л.с. и способность разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6 секунд. Dongfeng разработала этот автомобиль на базе платформы DSMA 2.0, специально созданной для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей.

Дизайн Aeolus Haohan представляет собой узкие фары, трапециевидную решетку радиатора и треугольные дневные ходовые огни. Задняя часть автомобиля дополнена спойлером на крыше, диффузором и четырьмя выхлопными патрубками, подчеркивающими его динамичность. Габаритные размеры Aeolus Haohan составляют 4653 х 1886 х 1730 мм, а колесная база равна 2738 мм. Aeolus Haohan будет предлагаться с колесами диаметром 18, 19 или 20 дюймов.

Касаемо силовых установок, вариант с двигателем внутреннего сгорания оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 203 л.с. Версия HEV имеет мощность 292 л.с. Версия PHEV обладает мощностью 360 л.с.

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Источник: IXBT

Фото: CarNewsChina.com