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Начались продажи броского кроссовера по цене Geely Coolray

Компания Dongfeng начала продажи обновленной модели Yixuan GS от бренда Aeolus в России.

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Автомобиль длиной 4,6 метра оснащен 1,5-литровым двигателем.

В Китае Yixuan GS предлагается по цене, сопоставимой с Geely Coolray: примерно 12 000 долларов. Обновленная модель отличается новыми бамперами, фарами, декоративными элементами и стильными 17-дюймовыми дисками, а также полностью обновленным салоном с минимальным количеством физических кнопок. Также появился новый мультируль с надписью Aeolus.

Что касается двигателя, базовая версия оснащена атмосферным мотором мощностью 125 лошадиных сил со 6-ступенчатой преселективной коробкой передач от Getrag. Заявленный расход топлива для модели с АИ-92 составляет менее 6,5 литров на 100 километров.

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Источник: IXBT

Фото: Dongfeng

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За РулемЛежнин Роман
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