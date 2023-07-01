Начались продажи броского кроссовера по цене Geely Coolray
Компания Dongfeng начала продажи обновленной модели Yixuan GS от бренда Aeolus в России.
Автомобиль длиной 4,6 метра оснащен 1,5-литровым двигателем.
В Китае Yixuan GS предлагается по цене, сопоставимой с Geely Coolray: примерно 12 000 долларов. Обновленная модель отличается новыми бамперами, фарами, декоративными элементами и стильными 17-дюймовыми дисками, а также полностью обновленным салоном с минимальным количеством физических кнопок. Также появился новый мультируль с надписью Aeolus.
Что касается двигателя, базовая версия оснащена атмосферным мотором мощностью 125 лошадиных сил со 6-ступенчатой преселективной коробкой передач от Getrag. Заявленный расход топлива для модели с АИ-92 составляет менее 6,5 литров на 100 километров.
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Источник: IXBT
Фото: Dongfeng
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