Семейный кроссовер Chevrolet намного дешевле «китайцев» снова в России

В России поступили в продажу новые Chevrolet Captiva по цене от ₽2,7 млн

Семейный кроссовер Chevrolet Captiva вернулся на российский рынок во втором поколении. Его поставляют в страну по параллельным каналам по цене от 2 718 000 рублей.

Многие «китайцы» того же класса обойдутся дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max без скидок предлагается по цене от 3 370 000 рублей, стоимость Geely Okavango начинается от 3 697 190 рублей.

Chevrolet Captiva

За 2 718 000 рублей кроссовер 2022 г. в. продает из наличия компания из Казани. Экземпляр предлагается в максимальной комплектации, в нее входят бесключевой доступ, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, электропривод, обогрев зеркал и прочее.

2 890 000 рублей аналогичный автомобиль стоит в Кирове и Липецке. В Иркутске за него просят просят 3 050 000 рублей.

Под капотом Chevrolet Captiva 1,5-литровый бензиновый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л.с., вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: «Автоновости дня»