Такси заставят «позеленеть»

«Коммерсант»: для таксопарков хотят ввести обязательную долю электромобилей

Российские таксопарки могут столкнуться с новым нормативом – при обновлении автопарка им предпишут закупать не менее 5% электромобилей отечественной сборки.

Инициатива, которая будет обсуждаться сегодня, 26 марта, с участием регуляторов и бизнеса, призвана поддержать развитие электротранспорта, но участники рынка предупреждают: без серьезной господдержки такие квоты грозят отрасли такси дестабилизацией.

Идею ввести обязательные квоты предложила Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ). По замыслу, нововведение может стать дополнением к закону о локализации такси, причем регионы получат право корректировать процент в зависимости от местных условий.

В ассоциации подсчитали, что даже 5%-ный барьер позволит продавать до 4 тысяч российских электромобилей ежегодно, тем более что средний возраст машин в такси приближается к десяти годам, а значит, потенциал для обновления огромен.

Однако представители отрасли воспринимают инициативу без энтузиазма. Перевозчики указывают, что рынок и так работает на пределе рентабельности: издержки растут, а обновление парков замедляется. Электромобили остаются дороже традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания, и их окупаемость напрямую зависит от наличия льгот и субсидий.

К тому же во многих регионах до сих пор не хватает ни быстрых зарядных станций, ни квалифицированных сервисов для обслуживания такого транспорта.

Участники рынка сходятся во мнении, что принудительные меры без создания комфортной инфраструктуры и экономических стимулов не приведут к значимому росту числа электромобилей на линии. Рациональным сценарием, по их словам, стало бы не введение новых обязательств, а планомерное формирование условий для добровольного обновления парка.

Пока же бизнес опасается, что вместо экологичного будущего такси получит очередной виток административного давления.