#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что будет со стоимостью моторных масел из-за войны с Ираном: ответ эксперта
25 марта
Что будет со стоимостью моторных масел из-за войны с Ираном: ответ эксперта
Еще несколько моделей допустили к работе в такси в России

Четыре модели Haval и Tenet включены в список допускаемых для работы в такси в РФ

Минпромторг расширил список автомобилей, которые благодаря достаточному уровню локализации могут быть включены в реестр такси. Количество моделей в перечне выросло с 22 до 26. Соответствующее распоряжение Правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень добавились сразу три модели китайского бренда Haval – F7, F7x и Jolion, а также Tenet T7. Все они попали в список как транспортные средства, выпускаемые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Помимо этих новинок допуск к работе в такси уже имеют электрокар UMO 5, выпускаемый в Москве, модели Москвич (3, 3е, 6, 8, М70 и М90), Lada Largus, Aura, Vesta, Iskra, Granta, Niva Travel и Legend, а также Sollers SP7 и SF1, Evolute I‑JOY, I‑SKY и I‑SPACE, плюс Voyah Free, Dream и Passion.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В министерстве ранее подчеркивали, что список будет и дальше расширяться. Его планируется пополнять моделями, соответствующими требованиям закона о локализации такси, который вступил в силу 1 марта 2026 года.

Haval Jolion
Haval F7x
Haval F7
Tenet T7

Ранее «За рулем» сообщал, что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник: сайт Официальное опубликование правовых актов
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото: freepik / shangarey
Количество просмотров 13
25.03.2026 
Фото:freepik / shangarey
Поделиться:
Оцените материал:
0