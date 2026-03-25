Еще несколько моделей допустили к работе в такси в России

Четыре модели Haval и Tenet включены в список допускаемых для работы в такси в РФ

Минпромторг расширил список автомобилей, которые благодаря достаточному уровню локализации могут быть включены в реестр такси. Количество моделей в перечне выросло с 22 до 26. Соответствующее распоряжение Правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень добавились сразу три модели китайского бренда Haval – F7, F7x и Jolion, а также Tenet T7. Все они попали в список как транспортные средства, выпускаемые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Помимо этих новинок допуск к работе в такси уже имеют электрокар UMO 5, выпускаемый в Москве, модели Москвич (3, 3е, 6, 8, М70 и М90), Lada Largus, Aura, Vesta, Iskra, Granta, Niva Travel и Legend, а также Sollers SP7 и SF1, Evolute I‑JOY, I‑SKY и I‑SPACE, плюс Voyah Free, Dream и Passion.

В министерстве ранее подчеркивали, что список будет и дальше расширяться. Его планируется пополнять моделями, соответствующими требованиям закона о локализации такси, который вступил в силу 1 марта 2026 года.

