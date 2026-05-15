Jaguar объявил название новой скандальной модели

Бренд Jaguar назвал новую модель Type 01 — это электромобиль мощностью более 1000 л.с.

Британская марка Jaguar опубликовала несколько тизерных изображений и, наконец-то, назвала имя своей нашумевшей перспективной модели – четырехдверная машина класса GT будет именоваться Type 01.

Слово «Type» тут отсылает к славным временам, когда Jaguar победил на «24 часа Ле-Мана» в 1951 году со своим C‑type, спустя десятилетие выпустил серийный E‑type, а много позднее – F‑type.

Единица означает первую модель в линейке, а стоящий перед ней ноль – нулевой уровень выбросов.

Да, Type 01 будет электромобилем: три электродвигателя обеспечат показатели свыше 1000 л.с. и 1300 Нм.

Как помнят наши постоянные читатели, «ноль-первому» предшествует концепт Type 00, наделавший много шума из-за спорного дизайна, с которым компания глобально обновляется, переходя в ознаменованную слоганом «Copy nothing» новую эпоху. С одной стороны – явная «не копия» старого, с другой – неразрывная связь с историей, подчеркнутая недавней фотосессией концепта в компании с несколькими историческими моделями.

Прорыв это или провал – узнаем уже совсем скоро. Закамуфлированный Type 01 покажут 16 и 17 мая в ходе гонок Formula E в Монако, а полноценная премьера намечена на конец 2026 года. Производить Jaguar Type 01 планируют в Великобритании.

Источник:  Jaguar
Иннокентий Кишкурно
15.05.2026 
