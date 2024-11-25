Вы удивитесь, но это и впрямь новый Jaguar

Jaguar показал тизеры нового электромобиля, и они очень странные

Продолжает поступать шок-контент от английского (хм, или индийского?) бренда, могшего в прежние времена показаться вам старомодным, чопорным и даже ортодоксальным. Представленная и уже отмеченная не поскупившимся на желчь Илоном Маском революционная концепция Jaguar, выстроенная вокруг слоганов «не копируй ничего» («Copy nothing») и «прыгай вперед» («Leap forward»), начинает обрастать подробностями.

На днях они показали тизер новой модели, позднее дополнив его еще парой изображений. На первой картинке, предположительно, задняя часть автомобиля. При этом на ней нет ничего, что напоминало бы фонари, а вместо стекла красуется панель – вероятно, съемная, подъемная или сдвижная. Что за прорези ближе к центру кузова – тоже неясно.

Еще два изображения – это камера или некий датчик, спрятавшийся за подвижной крышкой с изображением фирменного зверя Jaguar.

Прототип электромобиля Jaguar

Вероятнее всего, это новый электромобиль, который знаменует переход Jaguar к электричеству – марка остается одной из немногих, кто все еще не отказался от перехода на чисто электрическую линейку в обозримом будущем.

Сам электромобиль недавно засняли в закамуфлированном виде, и хоть снимков именно задней части нет, она может оказаться очень похожей на то, что показано в тизерах. Широкая машина с длинным капотом выглядит немного угловато-прямолинейной (как и показанные тизеры), а конкурировать будет с Porsche Taycan. У последнего, напомним, дела не так чтобы сильно хороши, так стоит ли Jaguar идти в эту нишу? Дождемся 2 декабря, когда машину официально представят.

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Источник: Motor1