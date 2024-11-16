Богатые тоже плачут: у Porsche проблемы из-за электромобилей

Motor1: электрификация модельной линейки бьет по продажам Porsche

Недавно «За рулем» вспоминал Cayenne как автомобиль, некогда вытащивший Porsche из серьезного кризиса, и дела у бренда долгое время действительно шли на лад: в 2023-м они продали 320 200 автомобилей по всему миру – это абсолютный рекорд за всю историю. Но текущий спрос в 2024-м на 7% ниже прошлогодних цифр, а в Китае продажи рухнули аж на 24%.

В последние годы Porsche успешно зашла в электромобильный сегмент, выпустив Taycan, но именно эта выдающаяся модель теперь и является одной из проблем. В Европе и США продажи заметно упали – прежнего спроса нет, потому что все, кто хотел Тайкан, себе его уже купили. А в Китае модель столкнулась с огромной конкуренцией со стороны китайских стартапов, штампующих электрокары едва ли не каждый день. К слову, Taycan представили во Франкфурте в 2019 году – по нынешним временам, в прошлой жизни.

Porsche Taycan

Другая тревожная тенденция связана со среднеразмерным люкс-кроссовером Macan. Porsche убрала машины первого поколения с ДВС со многих рынков, оставив только второе поколение, которое сугубо электрическое – так случилось в Германии, Франции, Нидерландах, Испании и Австрии. А стоит новая «электричка» примерно на 22% дороже, чем старое доброе первое поколение, коптившее европейское небо.

Судя по продажам, не все покупатели согласны, что в новой генерации Macan крут насколько, чтобы переплатить 22%. Ситуация усугубляется растущим негативным отношением к электромобилям в Европе в целом. А новый Макан еще и представлен не во всем мире, так что в полную силу отрабатывать вложенное в него компанией пока не может.

Западные СМИ делают вывод, что Porsche не показывает более роста благосостояния именно из-за них – двух своих электрических моделей. Сами по себе они замечательные, но очевидно, создают проблемы. От полной электрификации модельного ряда отказались уже многие из тех, кто бредил ей на горизонте 2030 года... Может, Bentley стоит подумать дважды, готовясь ввести в линейку электрическую модель?

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Источник: Motor1