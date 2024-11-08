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Меньше, чем Bentayga: Bentley анонсировал новый кроссовер

Компания Bentley представит первый электрический кроссовер в 2026 году

Автопроизводитель Bentley анонсировал премьеру первого электрокара в своей линейке. Появление модели запланировано на 2026 год. Уточняется, что это будет городской кроссовер, по размерам меньше, чем Bentayga.

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Также предполагается, что электромобиль от Bentley создадут на платформе PPE, используемой немецкими Porsche и Audi для электрического Macan и Audi Q6 e-tron.

Автомобили марки Bentley в России являются одними из самых популярных в люксовом сегменте среди машин с пробегом.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Motor1.com, CarBuzz

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 204
08.11.2024 
Фото:Unsplash
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