Меньше, чем Bentayga: Bentley анонсировал новый кроссовер

Компания Bentley представит первый электрический кроссовер в 2026 году

Автопроизводитель Bentley анонсировал премьеру первого электрокара в своей линейке. Появление модели запланировано на 2026 год. Уточняется, что это будет городской кроссовер, по размерам меньше, чем Bentayga.

Также предполагается, что электромобиль от Bentley создадут на платформе PPE, используемой немецкими Porsche и Audi для электрического Macan и Audi Q6 e-tron.

Автомобили марки Bentley в России являются одними из самых популярных в люксовом сегменте среди машин с пробегом.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Motor1.com, CarBuzz